影／誰讓蒙娜麗莎黯然失色 高雄毒防局向名畫借力反毒

義大利藝術家達文西名畫「蒙娜麗莎」有500年歷史，名氣不墜，改作的蒙娜麗莎臉龐變消瘦，黑眼圈、毒瘡明顯，簡直判若兩人，原來是遭遇海洛因毒害，面容、精神、膚質回不去了。高雄市毒防局透過名畫傳遞反毒、防毒知識，除了到高雄市大東藝術中心參觀「名畫遇見毒品」特展，也推出線上觀展， 防疫不妨藝。

今天是626國際反毒日，高雄市毒防局攜手國立自然科學博物館，首展在科博館登場、吸引15萬人次觀展的「名畫遇見毒品」特展移師高雄，要讓反毒風氣遍地開花。

高雄市毒防局長林瑩蓉說，台南美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」展覽最近很夯，吸引遊客一窺殭屍面貌，她認為「名畫遇見毒品」特展可看性不輸殭屍展，正逢暑假，希望家長帶孩子一起來長知識，觀賞名畫，也能強化識毒、反毒、防毒意識。

「這場展覽一定不能錯過，也許在關鍵時刻能救一生！」國立自然科學博物館副研究員楊中信說，一般藝術、科學展覽能找機會再親近，「名畫遇見毒品」錯過可惜，這場特展有多重教育意義，欣賞藝術過程也學習毒品知識，能感受到毒害可怕之處，不會再認為「碰一下沒什麼」，有了第一次就可能愈陷愈深，從特展中得到的震撼會一直放在心底，一旦面臨誘惑，能有判斷力抗拒毒害。

楊中信提到，「名畫遇見毒品」有2大觀展方式，一個是能看出反差的對比式，「蒙娜麗莎」原畫對照「海洛因麗莎」能看出毒品對面貌及精神的損害，另一種手法是「混疊圖」，距離6米看到的是原圖，愈靠愈近時，就能看出變化。

此次特展共改作24幅世界名畫，每幅作品表現不同的毒品主題故事。除了主辦單位主打的達文西名畫「蒙娜麗莎」，荷蘭畫家維梅爾名畫「戴珍珠耳環的少女」也是經典，改作後的少女容貌不再清新，呈現她因使用迷幻藥出現瞳孔放大、面部歪斜與陷入幻覺的精神狀態。西班牙畫家博雷利名畫「逃避批評男孩」也讓人揪心，男孩使用搖頭丸後，出現瞳孔放大、臉部變形與精神錯亂等徵狀。

高雄地檢署主任檢察官林俊傑說，面對新興毒品挑戰，需要有新世代反毒策略因應，結合藝文手法，讓民眾更容易了解毒品危害身心後果，是很有創意、巧思的反毒方式。國立自然科學博物館副館長羅偉哲指出，「名畫遇見毒品」特展在科博館展出期間吸引超過15萬人次參與，觀展者以年輕族群居多，希望有更多學生、家庭觀眾來參與，進而帶起全民反毒風潮。

「這樣的反毒方式有打中年輕人的心！」市議員吳益政、李雅靜出席特展，仔細聆聽解說，端詳每一幅畫要傳達的訊息，他們都說，反毒不能再走枯燥、古板方式，結合藝文軟性元素，在自然自在情境下吸收識毒、反毒、防毒知識，是很高明的宣傳方式。