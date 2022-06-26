國際反毒日宣示決心 北市警今年已逮2029人

今天是聯合國訂定的「國際反毒日」，台北市警局刑警大隊積極投入毒品查緝工作，從今年初到本月17日為止，共查緝各級毒品案1909件、犯嫌2029人，即時阻斷大量毒品流入市面。

刑大指出，每年6月26日是聯合國訂定的國際反毒日，由來是因全球毒品氾濫與日俱增，而毒品走私也日益嚴重，為了喚起世界各國對於毒品問題的重視，共同解決毒、藥物濫用與走私問題。

刑大指出，警方積極查緝毒品案件，從1月1日到6月17日，共查獲各級毒品案1909件、犯嫌2909人，起獲各級毒品774公斤，更破獲6起毒品即溶包分裝場案件，查獲販賣大量毒品即溶包（500包以上）案件22件，起獲毒品即溶包超過1萬2千餘包。

另外，疫情更加速推動民眾透過網路聯繫與交易，毒品犯罪模式也有逐漸朝網路化發展趨勢；另類「毒品宅經濟」遭不肖人士濫用於不法行為，成為警察打擊毒品犯罪的重點項目之一。台北市政府警察局去年查獲網路販賣毒品案件計85件、犯嫌111人，今年則已查獲40件、57人。