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國際反毒日宣示決心 北市警今年已逮2029人

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

今天是聯合國訂定的「國際反毒日」，台北市警局刑警大隊積極投入毒品查緝工作，從今年初到本月17日為止，共查緝各級毒品案1909件、犯嫌2029人，即時阻斷大量毒品流入市面。

刑大指出，每年6月26日是聯合國訂定的國際反毒日，由來是因全球毒品氾濫與日俱增，而毒品走私也日益嚴重，為了喚起世界各國對於毒品問題的重視，共同解決毒、藥物濫用與走私問題。

刑大指出，警方積極查緝毒品案件，從1月1日到6月17日，共查獲各級毒品案1909件、犯嫌2909人，起獲各級毒品774公斤，更破獲6起毒品即溶包分裝場案件，查獲販賣大量毒品即溶包（500包以上）案件22件，起獲毒品即溶包超過1萬2千餘包。

另外，疫情更加速推動民眾透過網路聯繫與交易，毒品犯罪模式也有逐漸朝網路化發展趨勢；另類「毒品宅經濟」遭不肖人士濫用於不法行為，成為警察打擊毒品犯罪的重點項目之一。台北市政府警察局去年查獲網路販賣毒品案件計85件、犯嫌111人，今年則已查獲40件、57人。

台北市警局察局長楊源明說，警察局配合防疫工作外，對北市毒品防制工作，並未偏廢，由各分局依據轄區特性及治安狀況，彈性規劃適當警力加強巡邏，強化轄區治安，也熱烈邀請所有的市民朋友，一同加入「安鄰專案」聯繫群組，同警方蒐報情資，深入發掘潛藏社區毒品問題，有效打擊不法。

今天是國際反毒日，台北市警局刑警大隊公布毒品查緝成果。記者邱奕能／翻攝
今天是國際反毒日，台北市警局刑警大隊公布毒品查緝成果。記者邱奕能／翻攝
今天是國際反毒日，台北市警局刑警大隊公布毒品查緝成果。記者邱奕能／翻攝
今天是國際反毒日，台北市警局刑警大隊公布毒品查緝成果。記者邱奕能／翻攝

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