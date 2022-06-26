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國際反毒日 北市警近半年破1909件毒品案

中央社／ 台北26日電

每年6月26日為聯合國所訂定國際反毒日，台北市警察局今天表示，統計1月起至6月17日共查獲1909件毒品案和2029嫌，並起獲774公斤各級毒品和破獲6起毒品即溶包分裝場案。

市警局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，因全球毒品濫用與日俱增，毒品走私也日益嚴重，為喚起世界各國重視毒品問題，共同解決毒、藥物濫用與走私等情形，聯合國便將每年的6月26日訂定為「國際反毒日」。

由於民國109年起全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，市刑大指出，全國今年上半年疫情愈趨嚴峻，警方除全力投入協助政府防制疫情外，仍積極查緝毒品案件，統計今年1月1日至6月17日止，北市警共查獲各級毒品案1909件、犯嫌2029人，以及起獲各級毒品774公斤。

同時，還破獲6起毒品即溶包分裝場案件，查獲販賣大量毒品即溶包案（500包以上）22件，起獲毒品即溶包超過1萬2000餘包，阻斷大量毒品流入市面。

市刑大表示，近年因資通訊技術發展快速，加上疫情加速推動民眾透過網路聯繫、交易，毒品犯罪模式也有逐漸朝網路化發展趨勢，但另類「毒品宅經濟」雖遭不肖人士濫用於不法行為，可是凡走過必留下痕跡，網路毒品犯罪並非無法可管，且已成為警方打擊毒品犯罪的重點項目之一。

其中，北市警方去年查獲網路販賣毒品案計85件、犯嫌111人，今年則已查獲40件、57人。

市警局長楊源明表示，警方除配合防疫工作外，對於北市毒品防制工作並未偏廢，由各分局依據轄區特性及治安狀況，彈性規劃適當警力加強巡邏，強化轄區治安，並邀請市民一同加入「安鄰專案」聯繫群組，偕同警方蒐報情資，深入發掘潛藏社區的毒品問題，配合「安居緝毒專案」掃蕩毒品犯罪，有效打擊不法，絕不輕放。

由於暑假將屆且疫情逐漸趨緩，楊源明提醒，青少年學子課業壓力減輕加上網路社群互動增加，恐增加與網路毒品賣家接觸機率，提醒父母們多留意家中子女生活作息是否有日夜顛倒、情緒興奮或低落等異常行為，若家中出現小夾鏈袋、即溶包裝袋等疑似毒品包裝，請立即尋求各地方政府毒品防制中心協助，並通報警方循線追查毒品來源，避免毒品戕害青少年身心。

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