3名男女台南民宿吸毒 「打鬼」不成遭警法辦

39歲陳姓男子和33歲陳姓女友，原本邀23歲王姓女子要參觀「亞洲的地獄與幽魂」展，昨天中午退房前，3人涉嫌在台南市某民宿房間內吸毒，散發安毒惡臭塑膠味。警方接獲檢舉調查，查扣毒品殘渣包裝袋及吸食器，3人尿液採驗都呈現第二級毒品陽性反應，警詢後都依毒品危害防制條例罪嫌函送台南地檢署法辦。

「有人在民宿內吸毒！」台南市警二分局博愛派出所員警，昨天上午10點多接獲檢舉，中西區府前路2段某民宿7樓套房散發毒品臭味，員警趕至現場並與民宿管理人取得聯繫，掌握套房是前一天晚上由一對陳姓男女來承租入住。

所長陳柏文率員實施盤查，在門房打開時，房間內散發出濃厚安非他命塑膠惡臭，並於桌面上發現1包剛使用完賸餘毒品殘渣包裝袋及吸食器，警方查出，陳男（39歲）及陳女（33歲）為男女朋友，並有來訪同在現場王姓女子（23歲），3人被帶回派出所調查並實施尿液採驗，都呈現第二級毒品陽性反應。