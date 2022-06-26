影／新莊火鍋店之亂 疑2萬債務嗆輸贏 引來殺身之禍

新北市新莊區錢都火鍋店昨晚發生客人當眾被砍殺，警方迅速在12小時內攻堅逮捕所有8名嫌犯，初步調查疑因2名被害幫別人「喬」2萬元債務，卻還自曝位置跟對方嗆輸贏，債主不爽追到火鍋店砍人。確實原因尚待筆錄完成方能釐清。

據了解，22歲胡姓、30歲蕭姓男子日前受委託幫忙協商2萬元債務糾紛，昨晚8時許2人到新莊區錢都涮涮鍋民安直營店用餐時，又與債主電話聯繫，2人疑似仗著曾經混過幫派，跟對方嗆輸贏並告知位置。

2人用餐中途走到店外抽菸，債主8人分持刀棍衝過來砍人，他們躲進火鍋店人群，但對方不顧店內有40幾人用餐，眾目睽睽之下囂張追殺，導致胡男左腰砍出14公分長、4公分深刀傷，左手掌也有1道長3公分、深3公分刀傷，蕭男頭部則有2道12公分長的切割傷，血流滿地，送醫沒有生命危險。

當時店內男女老少客人目擊追砍濺血引起混亂騷動，有人嚇到護著小孩躲避，卻也有人淡定繼續吃，還有人拿起手機錄影迅速貼上網轉播，直到警方趕抵清場，所有客人中斷用餐，店家關上鐵門，員警拉起封鎖線採證。

2名傷者送醫沒有生命危險，8名嫌犯則分乘4輛轎車逃逸。警方調閱監視器以車追人，今天凌晨1時許兵分三路在汐止、三重、蘆洲，先後破門攻堅逮捕27歲和26歲張姓、28歲吳姓、23歲和24歲林姓、27歲張姓與李姓男子，共7人。

這群嫌犯剛剛發狠砍人，有人回家呼呼大睡，只穿1條內褲被驚醒壓制逮捕，有人被警察荷槍實彈破門，嚇到跪地求饒，住處查扣開山刀、西瓜刀、鋁製球棒等凶器，最後1名29歲郭姓嫌犯則在上午10時許於中和落網。

2名傷者一開始聲稱不認識嫌犯，後來被查出是2萬元債務糾紛引起。警方表示，債務確切金額、是否被害人自曝位置嗆輸贏引來殺身之禍？需待筆錄完成方能釐清，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。