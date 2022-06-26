討債被打撂人尋仇 北市飛車追逐丟信號彈、賓士車毀2傷

18歲陳姓男子昨晚到北市中山區一家邊榔攤，向欠他2500元的少年討債，未料對方找來疑天道盟分子吳男等人出面，並拿瓦斯槍擊傷他，警方巡邏發現壓制逮回。陳男因被打心生不滿，撂人到檳榔攤鬧事，在北市上演飛車追逐，最後賓士車自撞吉林路德惠街口，2人傷送醫，其餘3車歹徒在逃。

警方調查，17歲少年積欠陳男2500元，昨天深夜11時許，陳男到吉林路檳榔攤討債，卻被少年找來的吳男等人毆打，左臉頰遭拳毆傷，還被改造瓦斯槍擊傷右胸。

圓山派出所員警巡邏經過，見吳等6人企圖逃離，立即用警車阻擋去路，壓制現場，查扣瓦斯槍一把、球棒一支、摺疊刀一把等。

陳男被帶回警局，疑似不滿被打，電召同夥至吉林路與檳榔攤尋仇，3輛車約7、8人抵達後，檳榔攤蔣男等人見狀急忙衝上賓士車逃跑，在北市吉林路巷弄飛車追逐。

蔣男慌亂中駕駛賓士車，自撞吉林路德惠街路燈，車頭全毀，對方3車還下車攻擊砸車，投擲信號彈後逃逸，