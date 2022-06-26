快訊

雲林2952戶停電預計中午才復電 事故原因待釐清

影／為了2萬債務？新莊火鍋店8砍2 7嫌狼狽被逮跪地求饒

新竹輪胎行惡火8死告別式 家屬哭斷腸「希望壞人得到懲罰」

討債被打撂人尋仇 北市飛車追逐丟信號彈、賓士車毀2傷

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

18歲陳姓男子昨晚到北市中山區一家邊榔攤，向欠他2500元的少年討債，未料對方找來疑天道盟分子吳男等人出面，並拿瓦斯槍擊傷他，警方巡邏發現壓制逮回。陳男因被打心生不滿，撂人到檳榔攤鬧事，在北市上演飛車追逐，最後賓士車自撞吉林路德惠街口，2人傷送醫，其餘3車歹徒在逃。

警方調查，17歲少年積欠陳男2500元，昨天深夜11時許，陳男到吉林路檳榔攤討債，卻被少年找來的吳男等人毆打，左臉頰遭拳毆傷，還被改造瓦斯槍擊傷右胸。

圓山派出所員警巡邏經過，見吳等6人企圖逃離，立即用警車阻擋去路，壓制現場，查扣瓦斯槍一把、球棒一支、摺疊刀一把等。

陳男被帶回警局，疑似不滿被打，電召同夥至吉林路與檳榔攤尋仇，3輛車約7、8人抵達後，檳榔攤蔣男等人見狀急忙衝上賓士車逃跑，在北市吉林路巷弄飛車追逐。

蔣男慌亂中駕駛賓士車，自撞吉林路德惠街路燈，車頭全毀，對方3車還下車攻擊砸車，投擲信號彈後逃逸，

台北市消防局獲報馳援，協助車上2人脫困，送往馬偕醫院救治。警方已掌握飛車追逐3車的犯嫌車號及身分，全力追緝。全案朝聚眾鬥毆、妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

警方壓制現場，查扣瓦斯槍、球棒、摺疊刀等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方壓制現場，查扣瓦斯槍、球棒、摺疊刀等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場壓制打架吳男等人。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場壓制打架吳男等人。記者蕭雅娟／翻攝
陳男涉嫌叫人尋仇，在台北市區飛車追逐。記者蕭雅娟／翻攝
陳男涉嫌叫人尋仇，在台北市區飛車追逐。記者蕭雅娟／翻攝

延伸閱讀

大雨人孔蓋彈出 北市換成耐壓蓋

北市外雙溪上游大雨 消防局勸離戲水40人

時雨量40毫米 北市：雷雨胞擴散雨勢將持續1至2小時

午後暴雨再襲北市 20公尺行道樹橫倒封路砸車

相關新聞

討債被打撂人尋仇 北市飛車追逐丟信號彈、賓士車毀2傷

18歲陳姓男子昨晚到北市中山區一家邊榔攤，向欠他2500元的少年討債，未料對方找來疑天道盟分子吳男等人出面，並拿瓦斯槍擊...

認錯人釀命案 台中滷肉飯兇案嫌收押禁見

桃園中壢天道盟十多名分子日前到台中第二市場知名滷肉飯吃早餐時，和黃姓男子等五人只因認錯人烏龍，大打出手，還持皮帶刀刺死黃...

彰化摩鐵驚見雙屍 女有勒痕男飲彈

彰化縣員林市一家汽車旅館昨天發生雙屍命案。檢警獲報調查，死者廖姓女子與蘇姓已婚男子相約談判，兩人發生爭吵後，蘇男殺害廖女...

桃園2屍3命案BMW網傳開賣90萬 警方回應了

本月10日桃園高鐵站附近停車場發生2屍3死棄屍命案，死者為泰籍李姓夫婦，因與經營仲介人力公司的合夥人王大賢有金錢糾紛，遭...

彰化摩鐵情侶雙屍案 檢方確認女死者目前沒懷孕

台中市蘇姓及廖姓情侶今天中午被發現陳屍在彰化縣員林市一家汽車旅館房間內，彰化地檢署檢察官陳立興率法醫相驗結果，初步判定中...

彰化摩鐵雙屍驚爆疑涉婚外情 警方深入追查女方死因

彰化縣員林市一家汽車旅館發生雙屍命案，一對年輕男女今天中午被發現陳屍在房間內，女子死因不明但身體無明顯外傷，身邊有一名右...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。