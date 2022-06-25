快訊

一夥惡煞闖新莊火鍋店砍人 2人受傷急送醫

猴痘入侵恐擴散？醫揭驚人數據示警：難怪國外專家緊張

星宇航空申請公開發行 市場傳最快9月上興櫃

桃園2屍3命案BMW網傳開賣90萬 警方回應了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

本月10日桃園高鐵站附近停車場發生2屍3死棄屍命案，死者為泰籍李姓夫婦，因與經營仲介人力公司的合夥人王大賢有金錢糾紛，遭王棄屍於車上，不過近日網路流傳一張LINE對話截圖，寫下李姓夫婦的BMW X4休旅車已開價90萬求售；對此，中壢警分局指出，目前車輛仍扣在警方這，未流入市面，民眾誤信。

死者為泰籍李姓夫婦，因與經營仲介公司的合夥人王大賢有金錢糾紛，遭王棄屍於車上，之後就王就搭機回泰逃亡，日前他與2名共犯已在泰國投案；當時警方還在停車場清理屍水畫面怵目驚心，現卻傳出車輛在市面上販售。

寫下「2021年11月的X4，里程六千，無碰撞事故，車主要賣90萬，有興趣嗎」，更有人寫下「無事故、很划算」、「只是後車廂有沾到一點屍水，正在美容」，更強調「桃園三屍命案那台」。

警方說，目前車輛仍查扣在警方這處，未流入市面，民眾誤信。

近日網傳桃園2屍3死棄屍命案的BMW X4休旅車已在開價90萬求售，警方駁斥。記者翁唯真／攝影
近日網傳桃園2屍3死棄屍命案的BMW X4休旅車已在開價90萬求售，警方駁斥。記者翁唯真／攝影
桃園2屍3死棄屍命案現場，當時警方還清理屍水。記者翁唯真／攝影
桃園2屍3死棄屍命案現場，當時警方還清理屍水。記者翁唯真／攝影
桃園2屍3死棄屍命案現場，當時警方還清理從後車廂流出的屍水。記者翁唯真／攝影
桃園2屍3死棄屍命案現場，當時警方還清理從後車廂流出的屍水。記者翁唯真／攝影

棄屍 桃園

延伸閱讀

影/最熱血的BMW M8其實沒上市！　V12引擎Prototype原廠收起來了

桃園選戰三腳督！桃園市市長社群熱議人選帶你了解

滷肉飯攤命案 盧秀燕：敢犯案一定抓到你 台中警不是塑膠做的

台中滷肉飯攤命案 盧秀燕：只要敢犯罪一定抓到你

相關新聞

桃園2屍3命案BMW網傳開賣90萬 警方回應了

本月10日桃園高鐵站附近停車場發生2屍3死棄屍命案，死者為泰籍李姓夫婦，因與經營仲介人力公司的合夥人王大賢有金錢糾紛，遭...

彰化摩鐵情侶雙屍案 檢方確認女死者目前沒懷孕

台中市蘇姓及廖姓情侶今天中午被發現陳屍在彰化縣員林市一家汽車旅館房間內，彰化地檢署檢察官陳立興率法醫相驗結果，初步判定中...

彰化摩鐵雙屍驚爆疑涉婚外情 警方深入追查女方死因

彰化縣員林市一家汽車旅館發生雙屍命案，一對年輕男女今天中午被發現陳屍在房間內，女子死因不明但身體無明顯外傷，身邊有一名右...

員林摩鐵情侶雙屍命案 女遭悶死男槍傷亡

彰化縣員林市一家汽車旅館發生雙屍命案，一對年輕男女今天中午被發現陳屍在房間內，女子疑遭悶死，身體無明顯外傷，一旁還有名手...

這「清冠一號」毒咖啡包 男子服用後尿篩呈陽性

台南市警五分局員警今天凌晨3時許在海安路與成功路口發現有車輛違規紅燈右轉，稽查時發現27歲林姓駕駛神色緊張，在車輛扶手查...

拒驗尿測毒挨罰18萬 法院揪出中警接連違法幫他撤單

台中第六分局發現朱姓男子違停，稱他有K味、查獲車內一袋現金，以現行犯逮捕要求驗尿測試毒品反應，朱拒測被罰18萬元提行政訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。