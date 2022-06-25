桃園2屍3命案BMW網傳開賣90萬 警方回應了

本月10日桃園高鐵站附近停車場發生2屍3死棄屍命案，死者為泰籍李姓夫婦，因與經營仲介人力公司的合夥人王大賢有金錢糾紛，遭王棄屍於車上，不過近日網路流傳一張LINE對話截圖，寫下李姓夫婦的BMW X4休旅車已開價90萬求售；對此，中壢警分局指出，目前車輛仍扣在警方這，未流入市面，民眾誤信。

死者為泰籍李姓夫婦，因與經營仲介公司的合夥人王大賢有金錢糾紛，遭王棄屍於車上，之後就王就搭機回泰逃亡，日前他與2名共犯已在泰國投案；當時警方還在停車場清理屍水畫面怵目驚心，現卻傳出車輛在市面上販售。

寫下「2021年11月的X4，里程六千，無碰撞事故，車主要賣90萬，有興趣嗎」，更有人寫下「無事故、很划算」、「只是後車廂有沾到一點屍水，正在美容」，更強調「桃園三屍命案那台」。