彰化摩鐵情侶雙屍案 檢方確認女死者目前沒懷孕

台中市蘇姓及廖姓情侶今天中午被發現陳屍在彰化縣員林市一家汽車旅館房間內，彰化地檢署檢察官陳立興率法醫相驗結果，初步判定中彈身亡的蘇男，子彈是從額頭進去，卡在後頸部，廖女則是頸部有壓痕，下頸部有多處紅色血跡，女是否缺氧致死或被加工自殺，仍待進一步剖驗。

由於廖女的皮包裡有一張胎兒3個月大的超音波照片，一度被懷疑她目前懷有身孕，但檢察官表示，家屬確認廖女曾懷孕，但已流產，目前無懷孕狀態。

檢察官今天傍晚在彰化市立殯儀館相驗，蘇男父母、廖女母親及阿姨都接受檢察官詢問，蘇男家中排行老四，有兩個孩子，雙方家屬對於他們齊赴黃泉，十分傷痛。

汽車旅館客服人員也接受檢察官詢問，表示蘇男及廖女是在本月20日下午入住，住宿期間，未聽聞有爭吵，每天都有一兩次外出用餐、買東西，一下子就回來，看出是情侶樣子，很正常，昨天傍晚還看到兩人一起外出，不到半小時就回來了，並無異常，現場也未聽到槍聲。

客服人員說，他們持續住了五天，直到今天上午11時40分許，由於過了退房時間，客服打電話到房間，沒人接聽，即由男女各一客服人員前往敲門，也沒有應聲，覺得十分可疑，打開房間後，見廖女蓋著棉被，頭部外露，由毛巾平整覆蓋，未見血跡，拍打仍叫不醒，身體異常冰冷，蘇男則是頸部有一把槍，兩人顯然沒有生命徵象，立即向警方報案。

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