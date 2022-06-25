彰化摩鐵雙屍驚爆疑涉婚外情 警方深入追查女方死因

彰化縣員林市一家汽車旅館發生雙屍命案，一對年輕男女今天中午被發現陳屍在房間內，女子死因不明但身體無明顯外傷，身邊有一名右手握著改造槍枝並頭顱右側太陽穴有槍傷的男子，都身體僵硬，已死亡多時。

警方獲報後到場採證，初步調查無外力介入，死者為28歲蘇姓男子、22歲廖姓女子。據了解，蘇男已婚，與廖女是情侶關係，廖女疑已懷孕，4天前兩人從台中市到員林市投宿摩鐵，昨晚外出時沒異狀，疑似晚間發生爭吵後蘇男對廖女故布自殺的疑陣後，在她臉上覆蓋毛巾再舉槍自殘，兩人躺在床上，衣著整齊，乍看好像睡著，全案仍待調查釐清。

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