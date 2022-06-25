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台中小吃店肢體衝突釀1死案 主嫌遭聲押獲准

中央社／ 台中25日電

台中市第二市場某小吃店23日爆發肢體衝突釀1死，警方陸續在桃園市逮捕涉案的游姓男子等5人，其中涉嫌重大的游男經檢方偵辦後向法院聲請羈押禁見，法院今天裁准。

台中地檢署表示，全案經檢察官調查後，認定游男因涉殺人、傷害、攜帶凶器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，聲請羈押禁見，並於今天獲台中地方法院裁准。

檢方指出，此案件中，盧姓、邱姓與劉姓男子涉犯妨害秩序罪嫌，各以新台幣5萬元、3萬元、3萬元交保。

檢警查出，黃姓男子等5人在23日清晨6時21分前往此小吃店用餐，游男等10人也進入店內準備用餐。游男陣營見到黃男等人，以為遇到熟人上前攀談。

不過，黃男認為不認識，回「我又不認識你」。游男陣營認為對方態度不佳，雙方爆發口角，但在同行友人勸阻下，雙方點餐後各自找位置用餐。

檢警指出，席間黃男打電話給友人稱「一起來吃早餐」，游男陣營在隔壁桌聽到認為對方要糾眾到場，游男等人待黃男掛斷電話後，立即持現場桌椅毆打黃男等5人。游男等人犯案後，分乘3輛自小客車逃逸。

警方獲報後趕到現場，將受傷的黃男等3男、2女送醫，其中黃男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫後傷重不治，其餘4人無大礙。

事發後，警方立即組成專案小組偵辦，23日以車追人，前往桃園市中壢區陸續帶回涉案的游男等5人，並持續擴大追緝其餘共犯。

警方昨天詢問後，先將游男等4人依殺人等罪嫌移送台中地檢署偵辦，另有1人請回。游男經檢方偵辦後聲押禁見，其餘4人交保或請回。

桃園 殺人

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