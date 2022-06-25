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這「清冠一號」毒咖啡包 男子服用後尿篩呈陽性
台南市警五分局員警今天凌晨3時許在海安路與成功路口發現有車輛違規紅燈右轉，稽查時發現27歲林姓駕駛神色緊張，在車輛扶手查獲K他命及「清冠一號」毒咖啡包，其中1包「清冠一號」已經服完，經警帶回派出所調查，尿液篩檢呈現陽性，並依違反毒品危害防制條例送辦。
警方調查，27歲的林男深夜駕車到台南市區，因車輛在海安路與成功路口闖紅燈右轉，立人派出所員警巡邏發現上前稽查。經警核對身分拿取證件時，林男神色異常緊張，隨後在車輛扶手查獲第三級毒品K他命25包、第二級毒品咖啡包1包，且外觀竟印有「清冠一號」醒目文字，且有1包「清冠一號」已經服完。
連日來，台南員警在安平、中西區等處查獲「清冠一號」毒咖啡包，這次員警在北區也查獲毒咖啡包，將林男帶回派出所調查並實施毒品檢驗，均呈現陽性反應。警方詢問後依違反毒品危害防制條例，將他送辦，並追查毒品來源。
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