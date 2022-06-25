快訊

連戰出院返家休養 連辦：恢復良好 感謝台大醫院及社會關心

影／男友為躲罰單甩飛她 嫩妹爆氣拜託警方罰雙倍

拒驗尿測毒挨罰18萬 法院揪出中警接連違法幫他撤單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第六分局發現朱姓男子違停，稱他有K味、查獲車內一袋現金，以現行犯逮捕要求驗尿測試毒品反應，朱拒測被罰18萬元提行政訴訟；法院發現，警方合法攔查也僅能做酒測，並不包括毒測，況且員警還進一步違法搜索逮捕朱，自不得對他驗尿，撤銷原處分，可上訴。

經調查，朱去年7月15日無照開車經西屯路、洛陽路口，因拒絕接受毒品檢測被台中第六分局員警開單舉發，經台中市交通裁決處開罰18萬元罰鍰、3年內不得考領駕照處分。

朱男說，他當時不在車內，而是已熄火走進超商，認為警方已屬違法攔查，遑論進一步要求接受毒測；朱也認為，就算警方符合攔查要件，但依警察職權行使法第8條第1項第3款也僅授權警察得採「酒精濃度測驗」，未具體授權警方可要求毒測，他當然可拒絕。 

台中交裁處抗辯稱，警方發現朱違停紅線，開單聞到朱身上、車內有濃厚K他命味道，合理懷疑朱施用毒品駕車，要求他接受驗尿，經朱拒絕當場舉發，警方有事實足認朱毒駕可能，發動毒品檢測門檻充足，該當道交條例第35條第4項第2款「拒絕毒品測試檢定」要件。

台中地院勘驗警方密錄器發現，員警見朱違停紅線，要求看證件後問他「你會緊張嗎？」「怎麼手在抖」，又詢問朱和右前座男子關係，連珠炮質疑「你們認不認識」、「來幹嘛的」並在其後座發現一袋紙鈔，懷疑朱開白牌計程車、涉及洗錢就帶回派出所。

法院認為，員警因朱違停紅線影響道路安全，發動盤查於法有據，但依警執法第8條，合法攔查情況下也僅能做酒測，並不包括毒測，六分局員警對朱要求毒測並不合法。

法院說，警方因朱違停查身分見他有毒品前科，就無令狀卻搜索他身上物品，還打開車門、車箱檢查，違反檢查的「一目瞭然」為限誡命，已逾越警執法第8條第2項所賦予檢查交通工具的權力。

而警方在無搜索票下對朱男搜索發現整袋現金，已是違法取得的證據，又盤查過程都沒提到朱身上有K味，而是帶回派出所才說，難認朱當時具有現行犯身分，警方違法逮捕，因此朱非經合法拘提、逮捕之人，警方要求驗尿也非適法，判處撤銷原處分。

台中第六分局。記者曾健祐／攝影
台中第六分局。記者曾健祐／攝影

毒品 違停 警察

延伸閱讀

影／蔡英文宣誓對毒品「零容忍」 交付三任務

台南永康警查獲七公斤毒品阻止流入市面 檢方頒獎表揚

第8處！捷運公館站前科技執法7月啟用 嚴抓違停、併排

轎車橫停騎樓 警自曝開單寬容「否則整排住戶會到警局抗議」

相關新聞

拒驗尿測毒挨罰18萬 法院揪出中警接連違法幫他撤單

台中第六分局發現朱姓男子違停，稱他有K味、查獲車內一袋現金，以現行犯逮捕要求驗尿測試毒品反應，朱拒測被罰18萬元提行政訴...

女遭親密關係暴力 每5人有1人

衛福部統計，去年暴力事件通報件數近15萬件，婦女救援基金會表示，若依照內政部結婚總數、1年親密關係盛行率推估，1年應有近...

台中第二市場滷肉飯命案 凶嫌殺人罪嫌遭檢方聲押

桃園中壢天道盟10多名分子昨到台中第二市場知名滷肉飯吃早餐時，和黃姓男子等5人只因認錯人烏龍大打出手，還持皮帶刀刺死黃；...

吃滷肉飯遇桃園黑幫遭刺死 家屬悲：不敢讓他兒子知道

自稱桃園中壢天道盟正義會分子林姓男子等10人，昨清晨到台中第二市場知名滷肉飯吃早餐和黃男等5人因打招呼認錯人起衝突，林持...

夫妻爭吵引警介入 她突拿1包夾鏈袋「大義滅親」

台北市警方日前獲報有民眾遭家暴，員警到場查無所指情事，現場夫婦爭吵間卻拿出1包裝有毒品粉末的透明夾鏈袋，經初驗呈毒品K他...

聯電宣明智之子宣昶有涉毒郵包案 罪證不足不起訴

聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有，去年遭控教唆四海幫份子黃少峰指使男子李傑龍寄送大麻毒郵包栽贓網媒《毅傳媒》前董事長巫俊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。