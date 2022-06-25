拒驗尿測毒挨罰18萬 法院揪出中警接連違法幫他撤單

台中第六分局發現朱姓男子違停，稱他有K味、查獲車內一袋現金，以現行犯逮捕要求驗尿測試毒品反應，朱拒測被罰18萬元提行政訴訟；法院發現，警方合法攔查也僅能做酒測，並不包括毒測，況且員警還進一步違法搜索逮捕朱，自不得對他驗尿，撤銷原處分，可上訴。

經調查，朱去年7月15日無照開車經西屯路、洛陽路口，因拒絕接受毒品檢測被台中第六分局員警開單舉發，經台中市交通裁決處開罰18萬元罰鍰、3年內不得考領駕照處分。

朱男說，他當時不在車內，而是已熄火走進超商，認為警方已屬違法攔查，遑論進一步要求接受毒測；朱也認為，就算警方符合攔查要件，但依警察職權行使法第8條第1項第3款也僅授權警察得採「酒精濃度測驗」，未具體授權警方可要求毒測，他當然可拒絕。

台中交裁處抗辯稱，警方發現朱違停紅線，開單聞到朱身上、車內有濃厚K他命味道，合理懷疑朱施用毒品駕車，要求他接受驗尿，經朱拒絕當場舉發，警方有事實足認朱毒駕可能，發動毒品檢測門檻充足，該當道交條例第35條第4項第2款「拒絕毒品測試檢定」要件。

台中地院勘驗警方密錄器發現，員警見朱違停紅線，要求看證件後問他「你會緊張嗎？」「怎麼手在抖」，又詢問朱和右前座男子關係，連珠炮質疑「你們認不認識」、「來幹嘛的」並在其後座發現一袋紙鈔，懷疑朱開白牌計程車、涉及洗錢就帶回派出所。

法院認為，員警因朱違停紅線影響道路安全，發動盤查於法有據，但依警執法第8條，合法攔查情況下也僅能做酒測，並不包括毒測，六分局員警對朱要求毒測並不合法。

法院說，警方因朱違停查身分見他有毒品前科，就無令狀卻搜索他身上物品，還打開車門、車箱檢查，違反檢查的「一目瞭然」為限誡命，已逾越警執法第8條第2項所賦予檢查交通工具的權力。