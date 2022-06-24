台中第二市場滷肉飯命案 凶嫌殺人罪嫌遭檢方聲押
桃園中壢天道盟10多名分子昨到台中第二市場知名滷肉飯吃早餐時，和黃姓男子等5人只因認錯人烏龍大打出手，還持皮帶刀刺死黃；警方逮捕其中4人，台中地檢署今深夜依殺人罪嫌聲押游姓男子，另3人涉犯妨害秩序罪嫌3萬元至5萬元交保。
台中地檢指出，檢察官調查後，認為游姓男子涉犯殺人、傷害及攜帶凶器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為最輕本刑5以上之重罪，有逃亡、串證、滅證之虞，複訊後向台中地院聲請羈押。
檢方說，另外盧姓、邱姓及劉姓男子，均涉犯刑法第150條第1項之妨害秩序罪嫌重大，各以5萬元、3萬元及3萬元交保候傳。
因案發時現場包括10多名黑衣人大亂鬥，監視器拍下重人拿木頭桌椅亂砸、圍毆黃男，黃左側胸、背部各中1刀倒臥血泊慘死，家屬質疑凶嫌打趴他後，又從後補刀，刀刀傷及臟器才致命，痛批實在太殘忍根本就有殺人故意。
警方昨循線北上桃園帶回4名嫌疑人，但疑似另有主謀仍在逃，檢警對此不願多做說明，詳細事發經過仍待釐清。
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