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吃滷肉飯遇桃園黑幫遭刺死 家屬悲：不敢讓他兒子知道

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

自稱桃園中壢天道盟正義會分子林姓男子等10人，昨清晨到台中第二市場知名滷肉飯早餐和黃男等5人因打招呼認錯人起衝突，林持皮帶刀活活刺死黃，台中警方昨逮捕林等5人，今依殺人等罪嫌移送；黃的家屬悲痛說，至今不敢讓黃8歲、5歲兒子知道爸爸過世，痛斥凶手殺人要償命。

第二市場滷肉飯店家昨晚經檢警蒐證後，晚間已清理現場血跡，今天恢復營業，檢警也赴第二市場管理室扣走整台監視器設備過濾畫面，滷肉飯店家也透露，昨發生凶案大家心裡都怕怕的，今天生意也受影響不如以往，希望能盡快恢復平靜。

檢警調查，林男為首的10多人是中立天道盟正義會分子，22日南下台中吃喝玩樂至天亮，23日6點多到滷肉飯吃早餐，因和黃男（31歲）等5人起口角，嗆聲翻桌朝黃圍毆，林還抽出皮帶刀狠刺黃2刀，害他倒臥血泊斃命。

黃男的父親指出，兒子身上包括左邊腋下、左背後都各有1處穿刺傷，很明顯就是利刃造成，推測兒子被捅後倒地，凶嫌又追上從後再補一刀，痛斥實在太殘忍，好好一個兒子就這樣莫名奇妙沒了，要怎麼樣讓人接受？

黃父說，兒子是家中獨子，對長輩尊敬孝順、對朋友也有義氣，就算喝完酒也不會衝動鬧事，不是那種會囂張態度差的人，認為凶嫌根本有殺人故意，必須盡速逮人重判。

黃男家屬表示，黃和前妻育有8歲、5歲兩個兒子，平日主要由前妻照顧，但假日都會帶回陪伴也負擔照顧費等，無辜遇害根本不知該怎麼和小孩子說，至今「還不敢跟2名幼子說爸爸已經過世」，更擔心頭七那天該如何和幼子說明。

黃的女友也說，黃因為想回向功德給家人，就算收入不多仍熱衷做善事，常常捐棺木給窮苦人，或和她一起到孤兒院捐款，且都要求匿名捐助不求回報，卻只是吃個早餐就遇到桃園來的這群惡煞喪命，痛斥實在太可惡了。

台中第一分局今天下午詢後先將盧姓、邱姓2名嫌犯依殺人等罪嫌移送台中地檢署，其餘3人晚間陸續移送，檢方預計將聲押。

滷肉飯店今天正常營業。記者曾健祐／攝影
滷肉飯店今天正常營業。記者曾健祐／攝影
黃男有5歲、8歲的兒子，親子關係和樂。圖／家屬提供
黃男有5歲、8歲的兒子，親子關係和樂。圖／家屬提供
案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照
警方依殺人等罪嫌將5名凶嫌移送。記者曾健祐／翻攝
警方依殺人等罪嫌將5名凶嫌移送。記者曾健祐／翻攝

滷肉飯 殺人 早餐

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