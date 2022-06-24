快訊

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

曾恫嚇少年…法官周靜妮又遭揭曠職42日2小時 荒唐理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫妻爭吵引警介入 她突拿1包夾鏈袋「大義滅親」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報有民眾遭家暴，員警到場查無所指情事，現場夫婦爭吵間卻拿出1包裝有毒品粉末的透明夾鏈袋，經初驗呈毒品K他命、搖頭丸陽性反應，警方隨即將夫婦2人帶回警所，詢後依法送辦。

南港警分局舊莊派出所6月14日凌晨4時許獲報，1名婦人稱與女兒通電話時，電話另頭有爭吵聲，擔心女兒遭受家暴，遂請求警方協助；警所隨後派員到場，雖現場33歲高姓女子與其34歲謝姓丈夫仍在爭吵，但並無家暴、肢體衝突。

然過程中，高女嗆謝男「你有在用東西」，此言一出現場員警立刻發覺異狀，將2人隔離勸說，高女隨後決定大義滅親，拿出1包裝有不明粉末的透明夾鏈袋，員警初驗後，該粉末呈毒品陽性反應，當場將夫婦2人帶回偵詢。

據悉，員警在現場查扣毒品粉末0.55公克，謝男曾涉毒品案，但夫妻倆皆否認施用毒品，警詢後仍依違反毒品危害防制條例將2人送辦。

高女提供的粉末初驗成毒品K他命、搖頭丸陽性反應。記者李隆揆／翻攝
高女提供的粉末初驗成毒品K他命、搖頭丸陽性反應。記者李隆揆／翻攝
高女提供的粉末初驗成毒品K他命、搖頭丸陽性反應。記者李隆揆／翻攝
高女提供的粉末初驗成毒品K他命、搖頭丸陽性反應。記者李隆揆／翻攝

毒品

延伸閱讀

影/家庭暴力黑數多 婦援會籲發揮「友善路人甲」精神

檢察官、檢事官、調查官反毒獲獎 蔡清祥籲勿毒駕

影／蔡英文宣誓對毒品「零容忍」 交付三任務

台南永康警查獲七公斤毒品阻止流入市面 檢方頒獎表揚

相關新聞

夫妻爭吵引警介入 她突拿1包夾鏈袋「大義滅親」

台北市警方日前獲報有民眾遭家暴，員警到場查無所指情事，現場夫婦爭吵間卻拿出1包裝有毒品粉末的透明夾鏈袋，經初驗呈毒品K他...

聯電宣明智之子宣昶有涉毒郵包案 罪證不足不起訴

聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有，去年遭控教唆四海幫份子黃少峰指使男子李傑龍寄送大麻毒郵包栽贓網媒《毅傳媒》前董事長巫俊...

談判被撞傷頭部 藝人朱九周姓繼子今晨宣告不治

演藝人員朱九的周姓繼子日前由友人邀約出面與人談判，現場兩派人馬22人，一言不合爆發衝突，周男等3人遭對方開車撞擊，周頭部...

影／三男持槍搶洗車場員工？ 警逮3嫌否認辯稱糾紛

新北市三重區一間洗車場員工，周三（22日）凌晨3時許，遭3男持槍壓制，用搶拖襲頭，隨後砸毀店內監視器主機，強搶店內及員工...

又見「清冠一號」毒咖啡包 台南警追查上游

繼本月13日台南警方在安平地區查獲「清冠一號」毒咖啡包，昨天深夜在忠義路與民族路口發現一輛轎車違停，發現30歲楊姓男子搭...

滷肉飯攤命案 盧秀燕：敢犯案一定抓到你 台中警不是塑膠做的

台中市昨清晨知名滷肉飯攤發生命案，台中市長盧秀燕今在議會表示，不要以為台中警察是塑膠做的，只要敢犯案就會逮到你，少數人汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。