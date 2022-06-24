夫妻爭吵引警介入 她突拿1包夾鏈袋「大義滅親」

台北市警方日前獲報有民眾遭家暴，員警到場查無所指情事，現場夫婦爭吵間卻拿出1包裝有毒品粉末的透明夾鏈袋，經初驗呈毒品K他命、搖頭丸陽性反應，警方隨即將夫婦2人帶回警所，詢後依法送辦。

南港警分局舊莊派出所6月14日凌晨4時許獲報，1名婦人稱與女兒通電話時，電話另頭有爭吵聲，擔心女兒遭受家暴，遂請求警方協助；警所隨後派員到場，雖現場33歲高姓女子與其34歲謝姓丈夫仍在爭吵，但並無家暴、肢體衝突。

然過程中，高女嗆謝男「你有在用東西」，此言一出現場員警立刻發覺異狀，將2人隔離勸說，高女隨後決定大義滅親，拿出1包裝有不明粉末的透明夾鏈袋，員警初驗後，該粉末呈毒品陽性反應，當場將夫婦2人帶回偵詢。