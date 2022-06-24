聯電宣明智之子宣昶有涉毒郵包案 罪證不足不起訴

聯電榮譽副董宣明智之子宣昶有(右)涉毒郵包案 獲不起訴。圖／聯合報系資料照片 聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有，去年遭控教唆四海幫份子黃少峰指使男子李傑龍寄送大麻毒郵包栽贓網媒《毅傳媒》前董事長巫俊毅。台北地檢署24日偵結，經釐清涉案人士的金流和證詞後，認為罪證不足將宣男不起訴。

全案起於調查局去年3月15日攔截到寄給巫男的毒郵包，但巫男否認涉毒，並反控宣昶有栽贓提告，進而發現黃男及李男運輸毒品犯行。

後來宣男被查出，在去年1月5日、2月5日及3月5日，三度以名下公司宣捷，匯款5萬5020元、5萬4784元、5萬4902元給李男，因此被懷疑是幕後主謀。

宣昶有到案後，否認與毒郵包與他有關，供稱因黃男有幫他旗下另一食品公司賣乾拌麵，因此每月會給黃男5萬元顧問費，李男則是黃男人頭。至於巫男曾在宣捷任職，後來因想法出現歧異離職，兩人已有約兩年時間沒聯繫。

檢察官檢視宣捷與李男間的3筆匯款，查出李男收到錢後，大部分都會轉匯給黃男，李男自己也供稱這些錢並非寄送毒郵包的酬勞，加上黃少峰自白因對巫男「大麻無罪」的觀念不滿，於是拿5000元叫李寄大麻給對方，因此認定有關宣男涉案部分罪證不足。