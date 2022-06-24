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談判被撞傷頭部 藝人朱九周姓繼子今晨宣告不治
演藝人員朱九的周姓繼子日前由友人邀約出面與人談判，現場兩派人馬22人，一言不合爆發衝突，周男等3人遭對方開車撞擊，周頭部重創，轉送台中榮總，延治到今天凌晨3點宣告死亡，上午遺體已運回通霄住家，午後將由檢警相驗。
通霄警分局表示，通霄、苑裡地區有2派青少年先前有口角糾紛，本月16日晚上相約在苑裡苑港漁港談判，雙方各有11人到場，現場爆發肢體衝突，落敗的一方開車衝撞，遭撞一方共有3人受傷，都被送到苑裡李綜合醫院救治。其中周男(21歲)傷勢最嚴重，因顱內出血、昏迷指數3，連夜轉送台中榮總救治。
全案警方當晚逮捕11名嫌犯，其中有3名未成年，訊後以殺人未遂及聚眾鬥毆等罪嫌移送苗栗地檢署，除開車撞人的張姓少年(未成年)裁定收容，其餘10全部請回。
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