影／三男持槍搶洗車場員工？ 警逮3嫌否認辯稱糾紛

新北市三重區一間洗車場員工，周三（22日）凌晨3時許，遭3男持槍壓制，用搶拖襲頭，隨後砸毀店內監視器主機，強搶店內及員工身上共3000元現金與手機逃逸。案經警方追緝，陸續於桃園、新竹逮捕3嫌帶回偵辦。偵詢時，3嫌不認搶奪，坦承有控制該員工自由，警詢後依強盜罪嫌送辦。

據了解，洗車場老闆陳男（40歲），10年前在此開始經營洗車場，因車體包膜技術不錯，漸漸在車界包膜竄名，遂時常被車商找去，協助車展車體包膜事宜。平日洗車場生意，則交給所請的員工處理，但底下員工常趁老闆不在，常找來朋友盤聚。雖未有滋事情事，但所來之人三教九流，引起當地派出所關切。

據悉，今年5月其中一名員工就因涉及詐欺案件入獄服刑，另名常來洗車場綽號「小鬼」的員工友人，也因毒品案件遭法院發布通緝。

經查證，周三（22日）凌晨3時許，洗車場吳姓（32歲）員工，獨自返回位於新北市三重區重新路四段洗車場內，正當吳姓員工打開鐵捲門入內之後，在外埋伏的徐（43歲）、吳（47歲）、王（43歲）等3嫌持槍先行進入，隨即將吳姓員工壓制在地控自行動，大喊問吳姓員工「你們老闆呢？」

過程中吳姓員工表示「我不知道」，慘遭吳嫌槍托往他頭部揮擊，旋即砸毀店內監視器錄影主機、強取店內桌上兩千元、吳姓員工身上一千元及一支手機後，3嫌從容駕車往桃園方向逃逸。

案經轄區警受理，於當天（22日）下午3時許，在桃園市平鎮區吳嫌住處，逮捕徐、吳兩嫌，追捕過程，隔日（23日）下午5時許，在新竹縣新埔鎮逮捕另名共犯王男，不過偵查隊小隊長李振雄追捕過程，手腳遭大片竹林割傷，所幸就醫後並無大礙。。