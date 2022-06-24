印尼移工持木樁刺死同鄉 女友坦護堅稱整晚和他在一起

桃園火車站前商圈今年2月28日凌晨發生移工衝突命案，28歲的吳姓印尼籍男子買雞排時聽聞友人被其他同鄉欺負，隨手抄起花圃裡的尖銳木樁要尋仇，確認目標後，就是一陣猛打，結果在衝突過程刺中阿姓男子左胸，導致對方傷重不治，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。

檢警調查，吳姓移工（羈押中）當天凌晨3時原本和那姓、羅姓2名同鄉在買雞排，過程中聽聞友人遭其他同鄉欺負，見納男抄起水管欲前往助陣，於是也抄起木樁一起尋仇。

吳男等人在火車站附近發現欺負友人的3名同鄉，尾隨對方到巷弄口後，旋即發動攻擊，吳除了持木樁攻擊阿男頭部多次，也持木樁刺向對方左胸。

多男身受重傷，當場失去生命跡象，送醫搶救雖有恢復心跳，但4日後仍因肺炎、腦病變和腦損傷死亡。

偵訊時，吳男坦承犯行，但安姓同鄉女友為替他脫罪，堅稱他當晚直至凌晨4時都在家睡覺，還強調自己因為有起床上廁所，所以非常肯定，結果因為說法不實，也被檢方起訴偽證。