台南永康警查獲七公斤毒品阻止流入市面 檢方頒獎表揚
台南永康警分局偵查隊偵查佐楊惠豪日前查獲7公斤毒品，高檢署台南分署昨天下午頒贈獎牌表揚。
永康分局今天發佈新聞表示，楊惠豪平日工作積極認真且負責，「凡事親力親為，遇案即不眠不休，可謂夙夜匪懈，同事及長官對其評價皆讚譽有加，獲得此獎實至名歸」。
楊惠豪今年四月接獲線報，台南地區有販毒集團不只販賣毒品、更透過高利貸、暴力討債等方式經營，永康分局組成專案小隊追查，破獲以莊姓男子為首的販賣毒品及暴力討債集團，查扣毒品咖啡包331包及加入不明粉末3包，重量約近7公斤，全案詢後依組織犯罪條例、毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。
永康分局長甘炎民表示，如此大量毒品流入市面，不知會戕害多少無辜的身心靈以及家庭，這次破獲如此大量的毒品並且一舉剷除暴力討債集團具有意義，楊惠豪獲此殊榮與有榮焉，也代表警方的努力能被社會各界所看見，更能鼓舞警方辦案時的士氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言