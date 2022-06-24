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台南永康警查獲七公斤毒品阻止流入市面 檢方頒獎表揚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局偵查隊偵查佐楊惠豪日前查獲7公斤毒品，高檢署台南分署昨天下午頒贈獎牌表揚。

永康分局今天發佈新聞表示，楊惠豪平日工作積極認真且負責，「凡事親力親為，遇案即不眠不休，可謂夙夜匪懈，同事及長官對其評價皆讚譽有加，獲得此獎實至名歸」。

楊惠豪今年四月接獲線報，台南地區有販毒集團不只販賣毒品、更透過高利貸、暴力討債等方式經營，永康分局組成專案小隊追查，破獲以莊姓男子為首的販賣毒品及暴力討債集團，查扣毒品咖啡包331包及加入不明粉末3包，重量約近7公斤，全案詢後依組織犯罪條例、毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

永康分局長甘炎民表示，如此大量毒品流入市面，不知會戕害多少無辜的身心靈以及家庭，這次破獲如此大量的毒品並且一舉剷除暴力討債集團具有意義，楊惠豪獲此殊榮與有榮焉，也代表警方的努力能被社會各界所看見，更能鼓舞警方辦案時的士氣。

台南永康分局偵查佐楊惠豪獲線報查獲七公斤毒品，檢方頒獎表揚。圖／永康分局提供
台南永康分局偵查佐楊惠豪獲線報查獲七公斤毒品，檢方頒獎表揚。圖／永康分局提供
台南永康分局偵查佐楊惠豪（右）獲線報查獲七公斤毒品，檢方頒獎表揚。圖／永康分局提供
台南永康分局偵查佐楊惠豪（右）獲線報查獲七公斤毒品，檢方頒獎表揚。圖／永康分局提供

毒品 台南

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