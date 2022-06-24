又見「清冠一號」毒咖啡包 台南警追查上游

警方將2人及毒品帶回派出所調查，經毒品及尿液檢驗均呈現毒品反應。記者邵心杰／翻攝 繼本月13日台南警方在安平地區查獲「清冠一號」毒咖啡包，昨天深夜在忠義路與民族路口發現一輛轎車違停，發現30歲楊姓男子搭載34歲蔡姓友人外出遊玩，查證身分過程中查獲儀表板上K菸1支，又在蔡背包發現「清冠一號」毒品咖啡包1包，依法將2人送辦外，追查毒品來源。

警方調查，楊男深夜駕車到市區準備載乘蔡男外出遊玩，因車輛在忠義路與民族路口違規停車，影響往來人車通行安全。經民權派出所員警翁達翰、陳俊安巡邏發現立即下車實施稽查。在核對身分拿取證件時，員警在楊車儀表板發現放有K菸1支，兩人頓時臉色大變，相互推諉，說不曉得K菸毒品來源。

警方進一步檢查，在蔡背包內赫然發現藏有毒品咖啡包1包(4.7公克)，外觀竟印有「清冠一號」等醒目文字，經員警將2人及毒品帶回派出所調查，經毒品及尿液檢驗均呈現毒品反應，警方將2嫌依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦外，並追查毒品來源。