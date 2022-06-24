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滷肉飯攤命案 盧秀燕：敢犯案一定抓到你 台中警不是塑膠做的

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市昨清晨知名滷肉飯攤發生命案，台中市長盧秀燕今在議會表示，不要以為台中警察是塑膠做的，只要敢犯案就會逮到你，少數人汙衊城市治安、污衊警察，可能別有動機，不要讓警察被打擊，希望給警察肯定。

台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影

這起事件發生在台中第二市場的知名滷肉飯攤位，警方昨已在桃園逮捕5名嫌犯，初步調查疑似認錯人引發爭端，造成黃姓男子被刺死；由於地點在遊客眾多的台中老牌第二市場，也引起市民議論。

盧秀燕被議員質詢時表示，台中市是宜居城市，也是中央評比治安良好城市，敢來台中囂張犯罪，天南地北一定要抓到你，不要以為警察是塑膠做的。

盧秀燕說，以昨天為例，嫌犯到台中犯案，地點是控肉飯知名攤商， 台中警察5小時跨區抓人繩之以法，一個城市不可能沒有犯罪，過去不管是球棒事件或昨天的控肉飯事件，警察能在短時間打擊犯罪，台中有群訓練精良、守護台中的警察，這是台中治安受肯定的原因。

盧秀燕說，少數人汙衊城市治安、汙衊台中警察，可能別有動機，不要讓警察感受到被打擊，被汙辱，呼籲珍惜警察維護城市治安的努力，希望大家給警察鼓勵與肯定。

警察 盧秀燕 台中市長

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