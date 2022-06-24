台中滷肉飯攤命案 盧秀燕：只要敢犯罪一定抓到你

台中市長盧秀燕。報系資料照／記者陳秋雲攝影 台中市昨清晨發生在滷肉飯攤吃早餐，卻遭刺死意外，警方已逮捕5名嫌犯，行兇動機仍待釐清。台中市長盧秀燕今早在臉書表示，「敢來台中犯罪，台中勇警一定抓到你！」

發生命案的地點在台中第二市場知名滷肉飯攤位，警方初步調查發現， 桃園中壢林姓男子等10多人昨天清晨到台中第二市場知名滷肉飯，因誤認另一方黃姓男子等5人是朋友，主動打招呼，但對方回應「不認識」林等人直接翻桌拿桌椅痛毆，黃胸口遭捅2刀當場死亡。警方尋車北上桃園逮人，目前已逮捕林等涉案5人，其餘共犯追緝中，將朝殺人罪嫌偵辦。。

盧秀燕今早在臉書發文，她說「昨天第二市場的鬥毆命案，家屬難過的神情，讓秀燕非常痛心。第一時間，警察同仁成立專案小組，掌握線索，案發5小時就將5名嫌犯在桃園逮捕，秀燕感謝警察同仁積極偵辦，為家屬伸張正義。」