聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中滷肉飯攤命案 盧秀燕：只要敢犯罪一定抓到你
台中市昨清晨發生在滷肉飯攤吃早餐，卻遭刺死意外，警方已逮捕5名嫌犯，行兇動機仍待釐清。台中市長盧秀燕今早在臉書表示，「敢來台中犯罪，台中勇警一定抓到你！」
發生命案的地點在台中第二市場知名滷肉飯攤位，警方初步調查發現， 桃園中壢林姓男子等10多人昨天清晨到台中第二市場知名滷肉飯，因誤認另一方黃姓男子等5人是朋友，主動打招呼，但對方回應「不認識」林等人直接翻桌拿桌椅痛毆，黃胸口遭捅2刀當場死亡。警方尋車北上桃園逮人，目前已逮捕林等涉案5人，其餘共犯追緝中，將朝殺人罪嫌偵辦。。
盧秀燕今早在臉書發文，她說「昨天第二市場的鬥毆命案，家屬難過的神情，讓秀燕非常痛心。第一時間，警察同仁成立專案小組，掌握線索，案發5小時就將5名嫌犯在桃園逮捕，秀燕感謝警察同仁積極偵辦，為家屬伸張正義。」
她強調，「我們絕對不容許任何不法情事在台中發生，只要敢犯罪，台中勇警從嚴、從速偵辦，一定逮到不法份子，切勿存有僥倖心態。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言