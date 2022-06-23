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台中滷肉飯鬥毆1人遭刺死 警北上桃園抓到5凶嫌
桃園中壢林姓男子等10多人今清晨到台中第二市場知名滷肉飯，因誤認另一方黃姓男子等5人是朋友，主動打招呼被對方冷淡回應，竟直接翻桌拿桌椅痛毆，黃胸口遭捅2刀當場倒臥血泊斃命，警方尋車北上桃園逮人，目前已逮捕林等涉案5人其餘共犯追緝中。
台中第一分局調查，今天一早6點多，林姓男子等10多人從桃園中壢南下台中吃第二市場滷肉飯，黃姓男子等5人隨後進店消費，林起初以為遇到朋友主動上前打招呼，但黃不認識對方，也覺得莫名其妙回應「不認識啊」。
林等覺得對方態度不佳，雙方就先在店內互嗆爭吵，但經朋友勸架才暫時化解第一波衝突，未料餐點上桌吃到一半，因各自又互別瞄頭，林見黃拿起手機講電話，認為他想要「撂人」到場助陣，隨即引爆第二波衝突。
席間林等10多人翻桌拿木頭桌椅猛砸，黃胸口被刀刃刺了2刀，頭部也有多處鈍傷，當場倒臥血泊斃命，其餘同行的陳姓男子（32歲）、吳姓男子（41歲）、李姓女子（34歲）及陳姓女子（30歲）則分別都有擦挫傷。
林等10多人作案分別開3分車逃逸，警方北上中壢逮人，今天傍晚已經抓到主嫌林男及4名男性同夥，其餘涉案人等仍在追緝中。
檢方今初步相驗，發現死者黃男胸口有2處刀傷，但因案發現場並未找到凶刀，店家監視器中10多人混亂打鬥也無法清楚看到持刀刺人畫面，警方不排除凶嫌作案後一並將刀子帶走。
全案警方朝殺人等罪嫌偵辦，同時報請檢方相驗釐清確切死因，台中地檢署預計下周二解剖大體。
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