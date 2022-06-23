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遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

行政院通過刑法修正草案 法務部：嚴懲毒駕如同酒駕

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

行政院通過刑法185條之3修正草案，未來如有駕駛動力交通工具施用毒品，只要尿液檢驗陽性即構成刑責；就算無法驗出陽性，仍有其他事證足認施用毒品後駕駛也同樣論罪。法務部指出，毒駕對於民眾身家危害如同酒駕，為避免悲劇發生，嚴懲毒駕已成政府現階段強力執行重要政策之一。

法務部表示，部長蔡清祥對於防制毒駕非常重視，除下令全國檢察機關嚴辦重懲毒駕外，並積極推動修法，一方面將毒駕行為執法標準明確化，方便第一線檢警同仁執法；另一方面採取全面處罰的法律規範，以杜絕任何僥倖之徒。

將來修正草案經立法通過後，毒駕者最重處3年有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；致人於死者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，最重處7年有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

不僅如此，毒駕者10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

法務部表示，未來修法通過後，將比照酒駕嚴懲毒駕行為。圖／聯合報系資料照片
法務部表示，未來修法通過後，將比照酒駕嚴懲毒駕行為。圖／聯合報系資料照片

毒駕 毒品 法務部

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