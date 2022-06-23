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已婚男女警官「車上幽會」不倫戀 警方：已調離並懲處

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中清水警分局一名已婚男警官，傳出與同單位已婚女警官不倫戀。據了解，2人互動甚密已2年多，多次至市區汽車旅館，或港區藝術中心停車場「幽會」，上個月因他案遭市警局「靖紀小組」跟監，意外發現這段「關係」，男方坦承婚外情；清水警分局表示，當事人雙方均已受懲處，並調離原單位及調整非主管職務。

據了解，該名男警官於2020年擔任主管時，女方也至同單位就職，女方個性活潑，與同事時常餐敘，互動良好，與當時氣質斯文的男方互看對眼，於是開始不倫戀；男方在勤務上、考績上，明顯偏袒女方，也因起同事質疑。

男方妻子為全職家庭主婦，育有3名子女；此段不倫戀情東窗事發，起因為男方勤務、督勤時段不正常等事項，向市警局舉報，經督察室「靖紀小組」調查，意外發現2人關係，男方對此也坦承不諱；2人目前皆已調離現職位，並由遭受處分。

清水警分局表示，本案已由警局查證處屬實，當事人雙方均已受懲處，並調離原單位及調整非主管職務，本分局利用各種機會向同仁宣導，潔身自好、珍惜工作與家庭關係。

清水警分局驚傳警官不倫戀，意外遭中市警局靖紀小組查獲，2名當事人皆遭調離現職，接受懲處。圖為台中市警局／本報資料照
清水警分局驚傳警官不倫戀，意外遭中市警局靖紀小組查獲，2名當事人皆遭調離現職，接受懲處。圖為台中市警局／本報資料照

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