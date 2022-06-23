飆股假投資騙兩億 毆打、餵毒逼求職者領贓款

詐騙集團以投資飆股等名義收錢不出金，用「輕鬆工作」誘使求職者提供人頭帳戶，毆打、餵毒控制行動逼領贓款，半年向1百多人騙走兩億元。刑事局搜索水房，查獲王姓男子等3名主嫌及水房成員、車手、收簿手等45人，尚在追查機房。

警詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押禁見21人獲准，其餘5至10萬元交保或請回。警方調查，有20人遭囚禁，不少人被打到頭破血流，還有一人被強餵安非他命。

據調查，詐團去年底起設「BCH」、「群創投顧」、「量化交易」、「Fitbelaepro」、「greenstans」、「U-trade」等投資網站或APP，以投資飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等，騙民眾匯款至境內人頭戶。

30歲王男在宜蘭縣某民宿、桃園市一棟透天厝分設兩處水房，網路轉帳贓款至其餘帳戶，再由車手赴ATM提領；33歲林男負責收簿，以「輕鬆工作」徵才，夥同因台北市夜店殺警案二審被判刑兩個月的陳威宇（26歲），將求職者押至水房拘禁，要求提領贓款才放人。

刑事局偵七大隊第三隊過濾被害人報案資料追查，陸續在銀行逮捕車手，上月24至26日在宜蘭、桃園、台中、南投、宜蘭、嘉義等縣市搜索水房及犯嫌住處，共拘提、逮捕王等48人，查扣1158萬元現金及控制求職者的棍棒、鐵鍊。