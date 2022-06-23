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毒品前科酒駕犯逆向行駛衝撞員警逃逸 毀3車後遭逮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今清晨5時許，巡邏員警行經桃園中壢區大同路時，一轎車逆向行駛，警方欲上前攔查時，24歲的鍾姓駕駛隨即逃逸衝撞警方，警方立即對空鳴3槍及通報攔檢圍捕，10分鐘後在環北路與中福路口攔停成功，對鍾男實施酒測，酒測值0.73毫克，並於車內起獲K他命殘渣，全案依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局興國派出所員警，清晨巡邏時，發現一轎車沿中山路左轉違規逆向行駛中平路，員警於大同路前將其攔查，鍾男不服稽查便朝員警衝撞，員警隨即閃避並大聲喝令制止，而鍾男車仍無視警方喝令，持續向前衝撞逃逸，造成員警所駕駛警用機車毀損。

員警立即對空鳴3槍並通報攔截圍捕，場面一度緊張混亂，鍾男於逃逸過程在環北路、中福路口與3台轎車發生擦撞，現場車輛都出現凹毀情形，殘渣散落移地，所幸無人受傷。

警方趕到現場後隨即將該車攔停，並於現場對其實施酒測，酒測值達0.73毫克，經查發現鍾男有毒品前科，警方實施附帶搜索後於轎車內起獲K他命殘渣，全案依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鍾男依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌移送桃地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
鍾男依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌移送桃地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
鍾男逃逸過程中衝撞3車，所幸無人受傷。記者翁唯真／翻攝
鍾男逃逸過程中衝撞3車，所幸無人受傷。記者翁唯真／翻攝
鍾男不讓警方攔查，衝撞警車造成毀損。記者翁唯真／翻攝
鍾男不讓警方攔查，衝撞警車造成毀損。記者翁唯真／翻攝
鍾男逃逸10分鐘後，遭警方圍捕。記者翁唯真／翻攝
鍾男逃逸10分鐘後，遭警方圍捕。記者翁唯真／翻攝

酒測 桃園 毒品

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