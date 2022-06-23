淡水炫富女3度無照酒駕前科多！開BMW撞飛工人 1日衝萬筆聲量

圖／擷自林女臉書

酒駕事件再起！21日新北市1名29歲林姓女子與友人在台北市飲酒後，駕駛BMW敞蓬跑車返家，行經淡水區民權路時高速衝撞路上正在進行施工交管的方姓男子，方姓男子緊急送醫後仍宣告不治，林姓女子也被爆出她已經是第三度酒駕，甚至沒有駕照就開車上路。

林女酒後駕車高速撞飛工人！想逃跑又倒車輾壓工人身體

29歲林姓女子與黃姓女子聚餐飲酒後，21日凌晨從台北市中山區吉林路駕駛BMW敞蓬跑車返回淡水，沒想到行經新北市淡水區民權路時，竟高速衝撞因道路施工正在進行指揮交通的54歲方姓工人，林女驚覺自己撞到人還試圖倒車逃跑，導致車子直接輾壓方姓工人身體，在場工人見狀紛紛派上工程車阻擋去路，不過方姓工人緊急送醫後仍宣告不治。

image source:翻攝記者爆料網

林女酒測值高達0.77毫克！被起底三度酒駕、無照駕駛

因事發路段剛好位於竹圍派出所前，警方聽聞巨響立即前往處理，事後員警對林女進行酒測，數值竟高達0.77毫克，林女不僅被起底這次是她第三度酒駕，甚至還是無照駕駛，百萬敞篷跑車據悉也掛在母親名下，身上還有詐欺、毒品等多項前科。

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誇張的是林姓女子在臉書自稱「北京服裝學院」畢業，實際上卻只有高中學歷，社群媒體也不時放閃貼上與男友出門遊玩的照片，曾入住淡水一晚要價約6,000元的四星級溫泉飯店，大方展現火辣身材並寫下「原來人幸福以後，真的會原諒之前所有感情的不順，畢竟一位溫柔的愛人，可以減少一半的世間疾苦」。

image source:翻攝林女臉書

此外林女還曬出兩疊美鈔號召大家加入賺錢行列，誆稱「月收入6至8萬、低薪8萬外加包吃包住包機，額外生活費800美金」、「業績抽成就讓你賺翻美金」、「一邊工作一邊度假」，喊出「有錢就是任性、有錢就是王道」，據《中時新聞網》報導，警方也懷疑林女從事詐騙集團工作，點出美金顏色不對、印刷品質粗糙，「根本像玩具假鈔」。

image source:翻攝林女臉書

林女無照酒駕衝破萬筆聲量！網提遏止酒駕：開放檢舉拿獎金

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「淡水林姓女子無照酒駕事件」，事件短短一日就衝上13,373筆網路聲量，PTT鄉民對於「到底要什麼樣的懲罰比較有效遏止酒駕」也再次掀起討論。

有人認為「開放檢舉拿獎金，這些人的義氣，拭目以待」、「檢舉拿獎金好像不錯，用罰款抽成就好」、「酒駕查獲沒收車輛」、「直接扣車啊！沒有車我看是要怎麼酒駕」、「酒駕一次強制加裝酒精鎖啊，借車的人視同酒駕」、「抓到就進去關，不得易科罰金」、「扣車，關起來不得易科罰金」，也有網友表示「台灣只要有錢永遠都沒事，所以無解」、「要有效遏止不是靠懲罰，是靠執行」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

【網路溫度計】提醒您－

◎一人吸毒，全家受苦；珍惜生命，拒絕毒害

◎少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月20日至2022年06月21日。