台中第二市場知名滷肉飯流血衝突 1人被毆死

台中第二市場某知名滷肉飯店家今晨爆發流血衝突，2方人馬疑似因點餐起糾紛，引發推擠互嗆甚至拿木頭桌椅狂毆，導致其中1名黃姓男子當場失去生命跡象，現送醫搶救仍不治，涉嫌動手的10多人駕車朝西屯區方向逃逸，警方已報請檢方指揮預計今天可逮捕部分作案人，全案朝殺人罪嫌偵辦。

台中第一分局偵查隊長陳谷楓指出，今天早上6點半獲報第二市場某知名小吃店有衝突，到場發現黃姓男子（31歲）已經失去生命跡象，已經由消防送醫搶救仍無效死亡，其餘4同行友人陳姓男子（32歲）、吳姓男子（41歲）、李姓女子（34歲）及陳姓女子（30歲）則分別都有擦挫傷。

警方調閱店家、路口監視器，初步判斷2方人馬才剛進入小吃店，疑似就為了先點餐先後順序起口角，其中涉嫌動手的10多人，和另一方黃姓男子等5人爆發激烈拉扯，店內木頭桌椅被當成凶器亂雜，鐵製風扇也東倒西歪，現場一片狼籍。

一陣大亂鬥後，黃男疑似頭部受重創當場倒地失去呼吸心跳，動手的10餘人分別駕駛3輛小客車加速逃逸，警方已經調閱監視器掌握特定人身分，發現3車輛朝台中西屯區移動，案發後也已經報請台中地檢署指揮，預計中午前可逮捕部分涉案民眾。