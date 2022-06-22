法務部保護司推「再犯防止」計畫 壓制再吸毒人口

法務部保護司今天表示，針對毒品成癮者的複合性問題， 原本反毒策略4年內已成功讓再施用毒品人口數減少4千人，計畫下月推動的反毒政策預估到2024年12月止，可讓再施用毒品的人口數再減1千人。

法務部保護司表示，新的反毒策略新增「再犯防止推進」計畫，結合社政、衛生、勞政、警政、矯正、觀護、更生保護等資源，以掌握6個月再犯關鍵期為主軸，推動5項重點政策。

政策包括：

1、貫穿式保護：在警察調查及檢察官偵查階段中遇有毒品個案，依其意願轉介毒防中心，及早提供戒癮資訊與服務，並貫徹銜接到入監、出監或社區處遇的服務網絡，以達及早轉介，掌握關鍵期的效益。 2、收容人處遇與轉銜：落實矯正機構內的個別化輔導處遇以及在出監前作好各項社會復歸服務間的轉銜機制。 3、復歸社會整合服務：增加租屋補助等多元居住服務、提升雇主僱用意願及就業穩定、推動緩起訴戒癮多元方案、家庭支持與復歸服務、建立多元問題個案在地服務資源網絡、強化三、四級毒品危害講習成效。 4、建立友善接納環境：透過宣導及表揚活動等，降低污名效應，提升大眾對於個案及其家庭之接納氛圍，並強化個案及其親友求助意願。 5、兒少防護網絡：建立兒少個案保護處理機制，強化其就學、就業與生活之穩定性，培養獨立生活能力；加強少年輔導委員會輔導量能，採取學校輔導、社福資源、家長親職教育等合作機制，並增進少年與家庭間之關係修復與支持。