影／攜毒騎機車載人不戴安全帽巧遇警察 肚臍摸出1把槍

新北市有2名男子今天凌晨身上帶著毒品和手槍，共乘機車路過蘆洲區三民路加油站，不巧員警剛加完油停等紅燈，看見後座乘客未帶安全帽便尾隨追去，碰到前方紅燈攔下，搜出K他命與改造手槍。

謝姓男子持有毒品與槍枝，被移送法辦。記者林昭彰／翻攝

蘆洲警分局三民派出所所長黃俊龍、警員楊立平和張德瑋，今天凌晨4時各騎1輛機車，至長榮路、三民路口加油站剛加完油，停等紅燈準備繼續巡邏，看見1輛機車從眼前橫向經過，往成蘆橋方向行駛，後座乘客沒戴安全帽。

員警直接尾隨跟上，24歲謝姓男子卻載著22歲范姓男子越騎越快，2人顯得緊張不斷閃避與員警眼神相對。下橋之後巧遇紅燈，警方直接攔車，盤查過程中無意間摸到謝男肚臍處有硬物，立即壓制搜身，搜出改造手槍1把、子彈10顆、彈匣3個，接著從身上找到K他命毒品12包共總14.51公克。