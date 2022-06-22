聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／攜毒騎機車載人不戴安全帽巧遇警察 肚臍摸出1把槍
新北市有2名男子今天凌晨身上帶著毒品和手槍，共乘機車路過蘆洲區三民路加油站，不巧員警剛加完油停等紅燈，看見後座乘客未帶安全帽便尾隨追去，碰到前方紅燈攔下，搜出K他命與改造手槍。
蘆洲警分局三民派出所所長黃俊龍、警員楊立平和張德瑋，今天凌晨4時各騎1輛機車，至長榮路、三民路口加油站剛加完油，停等紅燈準備繼續巡邏，看見1輛機車從眼前橫向經過，往成蘆橋方向行駛，後座乘客沒戴安全帽。
員警直接尾隨跟上，24歲謝姓男子卻載著22歲范姓男子越騎越快，2人顯得緊張不斷閃避與員警眼神相對。下橋之後巧遇紅燈，警方直接攔車，盤查過程中無意間摸到謝男肚臍處有硬物，立即壓制搜身，搜出改造手槍1把、子彈10顆、彈匣3個，接著從身上找到K他命毒品12包共總14.51公克。
2人都住在五股，聲稱當時準備回家。謝嫌坦承持有槍、毒，毒品是自用，辯稱槍枝為「死去的長輩」寄放，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。范男供稱不知情，配合調查後請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言