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影／攜毒騎機車載人不戴安全帽巧遇警察 肚臍摸出1把槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有2名男子今天凌晨身上帶著毒品和手槍，共乘機車路過蘆洲區三民路加油站，不巧員警剛加完油停等紅燈，看見後座乘客未帶安全帽便尾隨追去，碰到前方紅燈攔下，搜出K他命與改造手槍。

謝姓男子持有毒品與槍枝，被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子持有毒品與槍枝，被移送法辦。記者林昭彰／翻攝

蘆洲警分局三民派出所所長黃俊龍、警員楊立平和張德瑋，今天凌晨4時各騎1輛機車，至長榮路、三民路口加油站剛加完油，停等紅燈準備繼續巡邏，看見1輛機車從眼前橫向經過，往成蘆橋方向行駛，後座乘客沒戴安全帽。

員警直接尾隨跟上，24歲謝姓男子卻載著22歲范姓男子越騎越快，2人顯得緊張不斷閃避與員警眼神相對。下橋之後巧遇紅燈，警方直接攔車，盤查過程中無意間摸到謝男肚臍處有硬物，立即壓制搜身，搜出改造手槍1把、子彈10顆、彈匣3個，接著從身上找到K他命毒品12包共總14.51公克。

2人都住在五股，聲稱當時準備回家。謝嫌坦承持有槍、毒，毒品是自用，辯稱槍枝為「死去的長輩」寄放，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。范男供稱不知情，配合調查後請回。

謝姓男子身上被搜出Ｋ他命毒品12包。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子身上被搜出Ｋ他命毒品12包。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子身上被搜出毒品與槍枝。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子身上被搜出毒品與槍枝。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子身上被搜出改造手槍與子彈。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子身上被搜出改造手槍與子彈。記者林昭彰／翻攝

毒品 加油站

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