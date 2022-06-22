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男半夜嘶吼大叫 警破門壓制強制送醫 手緊握違禁品送辦
北市34歲陳姓男子日前在半夜大吼大叫，吵得鄰居無法入睡報警，警方到場後發現男子身心狀況不穩，經陳父同意破門，以辣椒水、長警棍壓制陳男，發現他手中緊握2個黑色容器，竟裝有安非他命毒品，全案強制送醫，並依毒品危害防制條例送辦。
警方指出，6月15日半夜接獲民眾報案妨害安寧，松信路一帶有男子大吼大叫、敲打門窗，甚至還有物品碎裂聲音，深夜不堪其擾只好報警求助。警方到場後發現陳男情緒極度不穩，通知陳父後，陳父希望能將兒子強制送醫，但陳男不願開門，躲在屋內向警方叫囂、腳踹鐵門。
警方會同里長、松德醫院醫師到場評估，認定陳男符合強制送醫要件，經陳父同意後破門進屋，陳男持續叫囂，神情緊張不配合，左手拿著棍棒揮舞、右手緊握著2個小型容器，警方最後以辣椒水、長警棍壓制陳男，並發現緊握的小容器，竟裝有安非他命毒品，計1.86公克。
當晚陳男遭強制送醫，隨後依涉毒品危害防制條例，移送台北地檢署偵辦。信義分局呼籲，毒危害一生，民眾切莫因一時好奇以身試法，警方也持續全力追緝轄區毒品案件。
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