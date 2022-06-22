持毒0.01克獲不起訴 桃檢：是否夠單次施用都令人存疑

46歲的陳姓男子因毒品案入監服刑，管理人員發現他的牛仔褲暗袋有一包海洛因，依持有一級毒品罪移送法辦，但桃園地檢署調查該毒品淨重僅0.01公克，數量稀少，是否夠單次施用都令人存疑，最後不起訴處分。

檢方調查，陳男因未到案執行被警方緝獲，後來到台北監獄服刑，在入監檢查時，被管理人員從牛仔褲暗袋找到海洛因，但他否認藏毒，辯稱毒品是先前施用剩下殘渣。

陳男辯稱，自己施用完毒品後，殘渣袋就一直放在暗袋，放到自己也忘記有這件事，後來警方緝獲，不知為何沒有搜到暗袋，但施用犯行已經被法院判刑，應不再構成持有。

檢方認為，陳男遭緝獲入簽服刑後，就再也沒有機會接觸該包海洛因機會，其在入監期間也沒有施用毒品紀錄。此外，管理人員查獲的毒品淨重僅0.01公克，是否夠單次施用都令人存疑，陳男應不至於為了如此稀少的毒品量冒查獲風險，全案可認陳男欠缺持有毒品的主觀犯意，加上無其他具體事證，因此不起訴處分。不得再議。