聽新聞
test
0:00 / 0:00
有難各自飛！3人租車到工地行竊 落網互相推託
高雄43歲王姓男子夥同30歲邱姓女子及49歲紀姓男子，月前到楠梓區一處工地行竊，竊得市值約4萬5千元的建材；警方獲報後，分別將三人通知到案，但三仍都互控對方才是提議行竊的主嫌，皆不願承擔犯行，更抱怨分贓不均；警詢後，將三人依加重竊盜罪函送。
楠梓警分局翠屏派出所於5月25日接獲工地人員報案稱，位在惠心街工地建築多樣材料遭竊，損失高達4萬5千元。
經調查發現，案發當時，有2名男子分別駕駛租賃小貨車前來犯案，警方先是掌握王男行蹤，並在5月27日通知到案說明，他雖坦承犯行，但卻咬出夥同犯案的紀男，還說是他提議行竊，更抱怨分贓只拿到2000元。
由於紀男案發後，又因涉犯毒品案件已入監服刑，警方便在6月10日向獄方借訊，但他也反控是王男提議行竊，還供出當時王男女友在車上把風未下車，要員警看仔細監視器。
接著，警方又在6月19日通知涉案的30歲邱女到案說明，她直接否認餐與行竊，直指只有紀男、王男兩人去行竊，事後自己也未獲任何好處。
因三人互相推卸責任，令員警聽聞訓斥邱女「做案時大家稱兄道弟，出事了大家紛紛走避，根本沒義氣」，警詢後，將三人依加重竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言