有難各自飛！3人租車到工地行竊 落網互相推託

高雄43歲王姓男子夥同30歲邱姓女子及49歲紀姓男子，月前到楠梓區一處工地行竊，竊得市值約4萬5千元的建材；警方獲報後，分別將三人通知到案，但三仍都互控對方才是提議行竊的主嫌，皆不願承擔犯行，更抱怨分贓不均；警詢後，將三人依加重竊盜罪函送。

高雄43歲王姓男子夥同30歲邱姓女子及49歲紀姓男子，月前到楠梓區一處工地行竊，警詢後，將三人依加重竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝

楠梓警分局翠屏派出所於5月25日接獲工地人員報案稱，位在惠心街工地建築多樣材料遭竊，損失高達4萬5千元。

經調查發現，案發當時，有2名男子分別駕駛租賃小貨車前來犯案，警方先是掌握王男行蹤，並在5月27日通知到案說明，他雖坦承犯行，但卻咬出夥同犯案的紀男，還說是他提議行竊，更抱怨分贓只拿到2000元。

由於紀男案發後，又因涉犯毒品案件已入監服刑，警方便在6月10日向獄方借訊，但他也反控是王男提議行竊，還供出當時王男女友在車上把風未下車，要員警看仔細監視器。

接著，警方又在6月19日通知涉案的30歲邱女到案說明，她直接否認餐與行竊，直指只有紀男、王男兩人去行竊，事後自己也未獲任何好處。