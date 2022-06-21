傻眼！男購BB槍嗨過頭 射高雄輕軌站「試槍」

高雄輕軌馬卡道站今上午７時許玻璃破裂，警方獲報後到場，根據周邊監視器畫面，發現玻璃疑遭人持BB槍射擊受損，經比對經過人車，鎖定涉案的陳姓男子，陳男到案後坦承持BB槍對著輕軌站「試槍」，警詢後依毀損公物罪嫌函送高雄地檢署，另毀損部分高捷公司將要求陳男照價賠償。

今日上午7時許，輕軌列車於C19馬卡道站上行月台停站時，司機發現月台玻璃有疑似破碎，緊急通報高捷行控中心，保全人員獲報後到場，發現玻璃右上角有一處爆裂點，裂紋布滿整片玻璃，幸未造成人員受傷。

轄區鼓山警分局獲報後，派員拉起封鎖線，初判疑為遭人射擊鋼珠彈所致，隨即組成專案小組展開偵辦，經警方逐一比對經過人車，鎖定涉案的陳姓男子，今通知他到案釐清案情。

警方調查，21歲陳男與22歲柯姓友人，昨天到市區購買BB槍，下午2時許開車行經馬卡道與華安街口時，疑情緒過嗨，當街對著輕軌站玻璃開槍，測試威力，沒料鋼珠彈威力驚人，造成玻璃破損。事後陳男也交出犯案用的BB槍、瓦斯鋼瓶與鋼珠彈，警詢後，將陳男依毀損公物罪嫌函送高雄地檢署偵辦。