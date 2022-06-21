宜蘭縣警局迅速偵破隨機割頸案 林姿妙頒發破案獎金

宜蘭冬山及蘇澳地區18日晚間發生2起隨機割頸案，縣警察局蘇澳分局聯合羅東分局成立專案小組偵辦，隔天將嫌犯逮捕到案，經法院裁定嫌犯羈抻禁見，避免再犯。縣長林姿妙感謝警察同仁全力緝凶，今天頒發10萬元破案獎金。

劉嫌18日晚間騎乘機車，先在冬山鄉成興路與宜191線路口附近，持美工刀割傷一名男騎士的脖子；再騎去蘇澳龍德工業區附近，10分鐘後又劃傷另一名正在家門口講電話的男子，造成頸部10幾公分深度撕裂傷，當地民眾聽聞惶恐不安。

兩個警分局成立專案小組，調閱監視器掌握有竊盜及毒品前科的劉姓男子，羅東分局支援人力在劉家住處附近埋伏，19日下午逮到人，依殺人未遂罪送辦，宜蘭地檢署以嫌犯有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見，昨晚法院裁定准押禁見。