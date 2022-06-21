快訊

受託照顧失智里民 里長竟領光百萬存款還偷過戶房產

離婚1年半…福原愛將來台探親？江宏傑鬆口回應了

地牛翻身！日本小笠原群島發生規模6.2地震 深度40公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭縣警局迅速偵破隨機割頸案 林姿妙頒發破案獎金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山及蘇澳地區18日晚間發生2起隨機割頸案，縣警察局蘇澳分局聯合羅東分局成立專案小組偵辦，隔天將嫌犯逮捕到案，經法院裁定嫌犯羈抻禁見，避免再犯。縣長林姿妙感謝警察同仁全力緝凶，今天頒發10萬元破案獎金。

劉嫌18日晚間騎乘機車，先在冬山鄉成興路與宜191線路口附近，持美工刀割傷一名男騎士的脖子；再騎去蘇澳龍德工業區附近，10分鐘後又劃傷另一名正在家門口講電話的男子，造成頸部10幾公分深度撕裂傷，當地民眾聽聞惶恐不安。

兩個警分局成立專案小組，調閱監視器掌握有竊盜及毒品前科的劉姓男子，羅東分局支援人力在劉家住處附近埋伏，19日下午逮到人，依殺人未遂罪送辦，宜蘭地檢署以嫌犯有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見，昨晚法院裁定准押禁見。

警方積極努力辦案，迅速破案，縣長林姿妙今天在縣務會議表揚有功人員，並頒發10萬元破案獎金，感謝警察同仁全力緝凶，慰勉其辛勞，重申對暴力行為零容忍，維護地方治安。

宜蘭縣警局迅速偵破隨機割頸案，縣長林姿妙表揚並頒發10萬元破案獎金，感謝警察同仁全力緝凶，慰勉其辛勞，重申對暴力零容忍。記者戴永華／攝影
宜蘭縣警局迅速偵破隨機割頸案，縣長林姿妙表揚並頒發10萬元破案獎金，感謝警察同仁全力緝凶，慰勉其辛勞，重申對暴力零容忍。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙今天在縣務會議頒發破案獎金給蘇澳警分局，由偵查隊長葉俊龍代表受獎。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙今天在縣務會議頒發破案獎金給蘇澳警分局，由偵查隊長葉俊龍代表受獎。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙今天在縣務會議頒發破案獎金給羅東警分局，由偵查隊長吳文榮代表受獎。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙今天在縣務會議頒發破案獎金給羅東警分局，由偵查隊長吳文榮代表受獎。記者戴永華／攝影

警察 林姿妙 蘇澳 宜蘭 監視器

延伸閱讀

宜蘭營養午餐3.0計畫 攜手民間推食育教育

19年稱霸 宜蘭資源回收績效考核連續全國第一創紀錄

藍營引盜採砂石判決批別再說謊 江聰淵回：別打烏賊戰

宜蘭確診+590、死亡+1 新增6家診所加入居家照護防疫網

相關新聞

新竹台68快速道路「遊覽車90度翻覆」！車輛嚴重回堵 東向西線封閉中

新竹市今（21日）下午發生一起遊覽車翻覆意外。有網友在臉書公開社團「新竹爆料公社」貼出3張照片，指出新竹台68快速道路東向西，經國橋橋下下午傳出意外事故，一輛遊覽車因故90度翻覆，整輛車橫躺在道路中，車窗破裂，佔據外側車道及路肩，僅剩內側車道勉強還能通行，造成後方車流回堵，所幸車上無其他乘客，整起事故僅司機1人受傷。

炫富女「無照三度酒駕」！ 遭撞死工人家屬悲怒：無法原諒

今天凌晨酒後駕駛BMW敞蓬跑車在新北市淡水區撞死道路工人的29歲林姓女子，事後又被查出根本未曾持有駕照，且已經是第三次酒...

涉毒毀前程 前電台主持人再犯

警察廣播電台前主持人「阿國」洪宗適，二○一九年涉毒被警方查獲，自毀前程，檢方給予緩起訴處分二年，命戒癮治療；前天凌晨洪在...

辣女撞死人遭起底！酒駕累犯月入千萬炫富：有錢能任性

今天凌晨酒後駕駛BMW敞蓬跑車，在新北市淡水區撞死道路工人的29歲林姓女子，肇事後很快就被網友肉搜起底，發現她在臉書秀大...

宜蘭縣警局迅速偵破隨機割頸案 林姿妙頒發破案獎金

宜蘭冬山及蘇澳地區18日晚間發生2起隨機割頸案，縣警察局蘇澳分局聯合羅東分局成立專案小組偵辦，隔天將嫌犯逮捕到案，經法院...

影／生存遊戲玩家愛槍成痴 改槍改到貫通槍管被逮

桃園市范姓保全喜歡生存遊戲，熱愛改造槍支增加威力，今年6月間刑事局中打獲報，范疑有具殺傷力的改造槍支，警方在上周前往桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。