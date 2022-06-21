影／生存遊戲玩家愛槍成痴 改槍改到貫通槍管被逮

桃園市范姓保全喜歡生存遊戲，熱愛改造槍支增加威力，今年6月間刑事局中打獲報，范疑有具殺傷力的改造槍支，警方在上周前往桃園抓人，當場起獲2把改造手槍、1把土造長槍、改槍工具等贓證物，警詢後依槍砲罪送辦，檢方訊後命3萬元交保。

刑事局偵六大隊第五隊在今年6月初獲報，桃園市范姓男子（34歲）涉嫌在住處改造具有殺傷力的槍支，刑事局與新北市土城警分局、桃園市中壢警分局合組專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

案經專案小組蒐證完備後，在15日聲請搜索票，前往查緝，帶回范男，查扣2把改造手槍、1把土造長槍、子彈5發、彈殼、鑽頭、電鑽、鑽尾、砂輪機、切割器、固定台等改造工具1批等贓證物，經送初驗，具有殺傷力的可能性極高。

據查，除了被查扣具有殺傷力的改造槍支外，范家中還擺放有多把空氣長短槍，還解釋「喜歡玩生存遊戲很多年」，喜歡收藏各類槍支。

警方不排除范在精進改槍技術之後，有販售槍支的意圖，刑事局將擴大追查，有無范改造的槍支，流入市面，全案依槍砲罪移送桃園地檢署後，檢方命范以3萬元交保。