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新竹台68快速道路「遊覽車90度翻覆」！車輛嚴重回堵 東向西線封閉中

聯合新聞網／ 綜合報導

新竹市今（21日）下午發生一起遊覽車翻覆意外，新竹台68快速道路東向西，經國橋橋下，有一輛遊覽車因故90度翻覆，整輛車橫躺在道路中，車窗破裂，佔據外側車道及路肩，僅剩內側車道勉強還能通行，造成後方車流回堵，所幸車上無其他乘客，整起事故僅司機1人受傷。 圖／翻攝自臉書公開社團「新竹爆料公社」
新竹市今（21日）下午發生一起遊覽車翻覆意外，新竹台68快速道路東向西，經國橋橋下，有一輛遊覽車因故90度翻覆，整輛車橫躺在道路中，車窗破裂，佔據外側車道及路肩，僅剩內側車道勉強還能通行，造成後方車流回堵，所幸車上無其他乘客，整起事故僅司機1人受傷。 圖／翻攝自臉書公開社團「新竹爆料公社
新竹市今（21日）下午2時許發生一起遊覽車翻覆意外。有網友在臉書公開社團「新竹爆料公社」貼出3張照片，指出新竹台68快速道路東向西，經國橋橋下下午2時許傳出意外事故，一輛遊覽車因故90度翻覆，整輛車橫躺在道路中，車窗破裂，佔據外側車道及路肩，僅剩內側車道勉強還能通行，造成後方車流回堵，所幸車上無其他乘客，整起事故僅司機1人受傷，目前相關單位獲報後已到場協助排除。

消息指出，新竹市消防局已經獲報趕到現場，發現該輛遊覽車並未載客，整起事故僅司機1人受傷。由於事故導致道路阻塞嚴重，目前台68目前東向西封閉中，僅內線勉強通行，肇事原因正由警方釐清當中。社團裡不少新竹網友得知交通塞爆的消息後，崩潰哀嚎，也在底下留言表示「我剛剛才從對向開過，才想說怎麼左邊有一陣黃煙飄來」、「願一切平安」。

新竹 遊覽車

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