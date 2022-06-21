自由搏擊男涉販毒 警查扣1千包「含笑半步癲」、小丑毒咖啡

從事地下自由搏擊的26歲金姓男子，用「唐伯虎點秋香」電影梗，涉販賣印有「含笑半步癲、一日喪命散」的卡西酮毒咖啡包。大同分局寧夏、延平派出所日前在北市建成公園查獲金男、戴男，查扣1002包毒咖啡包，依販賣毒品罪嫌移送法辦。

身高約190公分體型壯碩的金男，自稱從事地下自由搏擊，他涉嫌假稱販售果汁飲料，實際上販賣毒品咖啡包，並用印有香港經典電影「唐伯虎點秋香」橋段「含笑半步顛、一日喪命散」包裝，以及蝙蝠俠電腦反派角色小丑外包裝，吸引顧客上門。

警方日前發現金男非法行為，在北市建成公園逮捕手提黑色袋子的金男及26歲戴男，並查扣高達1002包摻有第三級毒品卡西酮類的毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例販賣毒品罪嫌送辦。

警方指出，製造、運輸、販賣毒品者，可處五年以上十二年以下有期徒刑，依毒品分級程度處罰，最嚴可處死刑或無期徒刑。警方呼籲，暑假將近，呼籲年輕人勿因新奇包裝收受、食用、購買來路不明粉末，警方持續嚴打毒品，不法分子切勿僥倖以身試法。