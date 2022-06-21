快訊

侯友宜稱「恩恩送醫全依中央規定」 羅一鈞回應了

獨／違規牌照「起死回生」！新北警爆集體貪汙弊案 檢調搜索涉案分局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自由搏擊男涉販毒 警查扣1千包「含笑半步癲」、小丑毒咖啡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

從事地下自由搏擊的26歲金姓男子，用「唐伯虎點秋香」電影梗，涉販賣印有「含笑半步癲、一日喪命散」的卡西酮毒咖啡包。大同分局寧夏、延平派出所日前在北市建成公園查獲金男、戴男，查扣1002包毒咖啡包，依販賣毒品罪嫌移送法辦。

身高約190公分體型壯碩的金男，自稱從事地下自由搏擊，他涉嫌假稱販售果汁飲料，實際上販賣毒品咖啡包，並用印有香港經典電影「唐伯虎點秋香」橋段「含笑半步顛、一日喪命散」包裝，以及蝙蝠俠電腦反派角色小丑外包裝，吸引顧客上門。

警方日前發現金男非法行為，在北市建成公園逮捕手提黑色袋子的金男及26歲戴男，並查扣高達1002包摻有第三級毒品卡西酮類的毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例販賣毒品罪嫌送辦。

警方指出，製造、運輸、販賣毒品者，可處五年以上十二年以下有期徒刑，依毒品分級程度處罰，最嚴可處死刑或無期徒刑。警方呼籲，暑假將近，呼籲年輕人勿因新奇包裝收受、食用、購買來路不明粉末，警方持續嚴打毒品，不法分子切勿僥倖以身試法。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方查扣印有「小丑」包裝的毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有「小丑」包裝的毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣1002包新興毒品咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣1002包新興毒品咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有「一日喪命散」的毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有「一日喪命散」的毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有「含笑半步癲」的毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有「含笑半步癲」的毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 咖啡 北市

延伸閱讀

缺錢買毒偷嘉南大圳自行車道新護欄 價值近13萬只賣4千元

雲林議長隨扈疑以毒品栽贓報復鄰居 被判刑停職

前警廣主持人洪宗適再涉毒 路上遭警盤查起獲安毒

宜蘭伯朗大道隨機割頸案嫌犯落網 43歲劉男有毒品前科

相關新聞

炫富女「無照三度酒駕」！ 遭撞死工人家屬悲怒：無法原諒

今天凌晨酒後駕駛BMW敞蓬跑車在新北市淡水區撞死道路工人的29歲林姓女子，事後又被查出根本未曾持有駕照，且已經是第三次酒...

涉毒毀前程 前電台主持人再犯

警察廣播電台前主持人「阿國」洪宗適，二○一九年涉毒被警方查獲，自毀前程，檢方給予緩起訴處分二年，命戒癮治療；前天凌晨洪在...

辣女撞死人遭起底！酒駕累犯月入千萬炫富：有錢能任性

今天凌晨酒後駕駛BMW敞蓬跑車，在新北市淡水區撞死道路工人的29歲林姓女子，肇事後很快就被網友肉搜起底，發現她在臉書秀大...

自由搏擊男涉販毒 警查扣1千包「含笑半步癲」、小丑毒咖啡

從事地下自由搏擊的26歲金姓男子，用「唐伯虎點秋香」電影梗，涉販賣印有「含笑半步癲、一日喪命散」的卡西酮毒咖啡包。大同分...

缺錢買毒偷嘉南大圳自行車道新護欄 價值近13萬只賣4千元

嘉南大圳台南柳營、官田段自行車道才完工不久、部分鍍鋅鋼材欄杆圍籬就不知去向，損失金額高達12萬8千元，警方昨天查獲馮姓嫌...

掃黑再一波 天道盟環保蟑螂橫行竹縣 16嫌遭逮

涉嫌去年9月新竹縣竹東警分局新、舊任分局長交接時，公然在警局前舞白獅挑釁的三環幫等12人，日前才剛落網；新竹縣警局自辦掃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。