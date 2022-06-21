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缺錢買毒偷嘉南大圳自行車道新護欄 價值近13萬只賣4千元

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

嘉南大圳台南柳營、官田段自行車道才完工不久、部分鍍鋅鋼材欄杆圍籬就不知去向，損失金額高達12萬8千元，警方昨天查獲馮姓嫌犯賣給舊貨回收商，竟只賣4千多元。

警方調查，有毒品前科62歲馮姓男子因經常往來柳營、官田等地，因為缺錢、看到嘉南大圳自行車道官田、柳營段新的欄杆圍籬，順手牽羊偷走其中16支，影響遊客安全。

因嘉南大圳自行車道缺少護欄，可能造成自行車騎士、遊客摔落邊坡、跌入大圳等嚴重後果，市長黃偉哲得知後要求迅速偵辦並加強防護措施。

警察局長方仰寧召開專案會議，指示麻豆警分局會同新營分局與市刑大等單位偵辦。專案小組查訪數間資源回數場，發現遭竊的欄杆，20日蒐證後前往馮男家中搜索，查扣毒品施用工具及行竊犯案工具等證物，全案依竊盜、持有施用毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

承辦員警指出，馮嫌去年10月假釋出監，平日無工作及經濟收入，又染上海洛因與安非他命等毒品，供稱為籌措買毒費用，鎖定日前剛完工的嘉南大圳自行車道沿線鍍鋅鋼材欄杆圍籬。

偷嘉南大圳自行車道16支新護欄被偷，價值近13萬只賣4千多。記者周宗禎／翻攝
偷嘉南大圳自行車道16支新護欄被偷，價值近13萬只賣4千多。記者周宗禎／翻攝
偷嘉南大圳自行車道16支新護欄被偷，價值近13萬只賣4千多。記者周宗禎／翻攝
偷嘉南大圳自行車道16支新護欄被偷，價值近13萬只賣4千多。記者周宗禎／翻攝
偷嘉南大圳自行車道16支新護欄被偷，價值近13萬只賣4千多。記者周宗禎／翻攝
偷嘉南大圳自行車道16支新護欄被偷，價值近13萬只賣4千多。記者周宗禎／翻攝
偷嘉南大圳自行車道16支新護欄被偷，價值近13萬只賣4千多。記者周宗禎／翻攝
偷嘉南大圳自行車道16支新護欄被偷，價值近13萬只賣4千多。記者周宗禎／翻攝

自行車 毒品 車道

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