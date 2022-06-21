掃黑再一波 天道盟環保蟑螂橫行竹縣 16嫌遭逮
涉嫌去年9月新竹縣竹東警分局新、舊任分局長交接時，公然在警局前舞白獅挑釁的三環幫等12人，日前才剛落網；新竹縣警局自辦掃黑又有新斬獲，逮獲竹東地區以天道盟同心會李姓成員為首之環保蟑螂集團等16人，本月14至20日透過專案，已成功掃蕩2幫派、逮捕28人到案。
新竹縣竹東地區天道盟同心會，以李姓主嫌為首組成環保蟑螂集團，長期橫行於竹縣各地，為牟取幫派不法暴利，透過低價收購裝潢廢棄物，如磚頭、各式家具、裝潢拆除後的天花板等物件，再隨意傾倒於私人土地；傾倒地點從寶山山區，到新豐、湖口一代皆有。
過程中，環保蟑螂集團行事嚴謹，會安排同夥把風、盯哨，企圖躲避警方查緝。
新竹縣刑事警察大隊循線追查長達半年，見時機成熟後，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並結合各分局及竹縣府環保局共組專案小組，於16日兵分多路執行拘提、搜索，逮捕李姓主嫌等16人，現場扣得犯案工具手機、帳單、估價單、不法所得現金十萬餘元外，亦查獲二級毒品安非他命21.65公克、電子磅秤及吸食器。
竹縣檢警聯手淨化選前治安，透過規畫自辦選前掃黑專案行動，在6月14至20日專案掃蕩天道盟同心會、三環幫等暴力幫派組織，已逮捕李姓、蕭姓及巫姓等人為首之犯罪幫派首要及成員共28人到案，不僅針對幫派成員本身的暴力行為，更要澈底斬斷幫派背後不法利得，有效壓制黑幫氣焰，也讓民眾更安心。
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