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宜蘭「隨機割頸男」恐有反覆殺人之虞 檢察官聲押禁見

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭伯朗大道附近18日晚間驚傳隨機割頸案，43歲劉男騎機車持美工刀隨機割劃路人頸脖，造成2人受傷。警方今天依殺人未遂把劉嫌移送地檢署，檢察官晚間訊後，以有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

這起駭人聽聞的隨機割頸案，第一件發生於18日晚間9時41分，41歲蔡姓被害人騎乘機車行經冬山鄉191縣道與成興路口，突然遭到劉男騎機車持美工刀劃傷左頸部， 造成頸部約15公分撕裂傷，但傷口不深。

犯嫌繼續往蘇澳鎮方向騎車，第二件發生在晚間9時49分，65歲余姓被害人在蘇澳鎮隆恩路住處門口講電話，竟也遭劉男騎機車持刀朝右頸部劃割，造成頸部10幾公分的深度撕裂傷，犯嫌騎乘機車逃逸。

所幸2名被害人送醫急救後都沒有生命危險，被害人家屬隔天在網路貼文大罵，並提醒大家留意。由於當地在17年前也曾經發生過尖刀刺背命案，造成1死2傷，加上前晚隨機割頸案，更讓當地居民惶恐不安。

縣警察局羅東分局、蘇澳分局獲報後展開調查，經調閱監視器鎖定家住附近、有竊盜及毒品前科的劉男涉嫌重大，報請洪景明檢察官指揮偵辦。檢警研判兩件割頸案都是劉姓男子所為，經向法院聲請搜索票，昨天下午前往劉男住處搜索並拘提到案，他在偵訊時失口否認犯案，甚至以吸毒「忘了」，避重就輕。

檢察官今晚訊問被告，認為劉男涉嫌殺人未遂，罪嫌重大，且有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，有羈押必要，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見 。

劉嫌騎乘機車隨機割傷路人頸脖，檢察官認為他有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。圖／警方提供
劉嫌騎乘機車隨機割傷路人頸脖，檢察官認為他有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。圖／警方提供

殺人 宜蘭伯朗大道 檢察官

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