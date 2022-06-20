警轟7槍緝捕2000萬擄人勒贖通緝犯 12天後落網入獄9年

黃姓男子是擄人勒贖通緝犯，身背9年刑期在逃，新北市新店警方本月7日接獲情資，開車尾隨時，一度趁紅燈下車連開7槍抓人，不料仍被兔脫；警方持續跟監，昨天晚上趁他隻身一人返回女友三重住處時，從背後壓制逮捕，將他解送歸案。

警方調查，黃男（46歲）2014年跟廖姓主嫌等人，犯下新店區呂姓建商擄人勒贖2000萬元一案，最後呂妻交付300萬元，呂才獲釋；該案犯嫌等一夥人，最後遭判7至11年不等有期徒刑，而台北地院判黃男9年確定。

黃男去年10月應入監執行，孰料他不願吃牢飯、展開逃亡，台北地檢署遂發布通緝。今年4月，新店警方接獲情資，黃男（46歲）在新店安坑一帶重起爐灶，向當地建商恐嚇取財，他甚至會吹噓「我是多年前，2000萬元擄人勒贖的那個『阿鴻』」。

警方獲悉，組專案小組偵辦，6月7日從中和連城路跟監他座車，一路至新店安康派出所前，趁停等紅燈時展開行動、下車抓人。

員警用兩輛偵防車停在黃的汽車左側阻擋，掏槍強行開他車門未果，黃急踩油門向右脫離；員警情急之下，對空開3槍，再朝黃的汽車開4槍，只是犯嫌已逃逸無蹤。

警方逮人未果，重振士氣繼續跟監，發現他為了躲避查緝，都搭乘大眾運輸工具在台灣逃竄，足跡包括雙北、高雄、嘉義、花蓮、宜蘭等地。昨天晚上9點多，警方研判他將返回女友三重住處窩藏，事先埋伏，果真獵物上門，成功逮捕。

黃男起初強行反抗，孰料他這次沒了交通工具，僅是人肉之軀，無力回天，最後乖乖就範，終坦言「被你們抓到，我認了」；警詢後，將他擄人勒贖、妨害自由等通緝罪嫌歸案。