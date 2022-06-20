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不顧叫喊連砍30刀 男子閉眼殺妻後「共赴黃泉」未果

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區葉姓男子為錢與妻子爭吵，一時情緒失控，閉眼持刀猛砍對方20、30刀致死，事後畏罪飲酒自殘未果，抱著妻子屍體昏睡被警消破門救回，被依殺人罪起訴；他今天當庭認罪，也承認不顧妻子多次叫喊，仍持菜刀砍擊她頭部，但檢方認為他雖告知親人犯案，卻未提及報警，主張不符自首規定。

檢警調查，菲律賓籍葉男（59歲，在押）與同為菲律賓籍妻子葉女結婚17年，今年1月3日上午10點多懷疑她將帳戶約250萬元拿走，並轉給菲律賓家人，覺得自己受騙，因而在八德租屋處大吵，過程發生嚴重肢體衝突；葉男頻問「錢到哪去」，但得不到答案。

據調查，葉女先是持水果刀作勢攻擊，遭葉男奪刀丟棄後，再從抽屜拿出中式菜刀，又被葉男奪過，這時葉男一時激動，閉眼以菜刀未開鋒處砍擊她頭部，連續砍了20至30刀，過程中葉女曾說「好了好了」、「我手斷了」，葉男仍未停手，最後把對方頭顱都砍破，見人沒有反應，才驚覺鑄下大錯。

法院今首次行準備程序，葉男出庭時情緒穩定，當庭坦承殺人，稱自己是因錢被拿走生氣而犯案，作案後將遺體抱回臥室，割腕自殘後飲酒，躺在妻子身邊想要「共赴黃泉」，也打電話跟弟弟說自己「阿兄做了壞事，要先走了」，直到被警消破門救回，醒來時已在醫院。

辯護人表示，葉男作案後告知弟弟，弟弟轉告外甥女，由外甥女報案後才曝光，應適用自首規定，且他是一時激動犯案、非預謀，案發後不僅坦承，也深感懊悔，請求法院量刑時一併審酌。

但檢方則指出，葉男僅告知弟弟自殺意圖，沒有請求報警，不符自首規定，並請法院傳喚弟弟、外甥女出庭作證。

葉男不願向死者位在菲律賓家屬調解，法院庭末諭知8月1日續行準備程序。

警方依殺人罪嫌將葉男移送法辦。圖／報系資料照
警方依殺人罪嫌將葉男移送法辦。圖／報系資料照

菲律賓 自首 殺人

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