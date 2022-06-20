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家暴父不讓擺攤兒睡好覺 放火燒房未遂嗆：燒第二次

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子已婚育有二子，張有砸毀電視、揚言放火的家暴紀錄，今年2月間，張不顧妻兒因元宵節擺攤疲累，在房間休息，仍以打火機點燃一樓客廳紙袋，還用殺蟲劑助燃，幸好王女即時與兩子往鄰居家逃生才倖免，張落網時還嗆「放第二次」，檢方今依家暴殺人未遂罪起訴。

起訴指出，張姓男子（46歲）與王姓妻子育有2子，過去有多次家暴紀錄，包括2019年7月間因不滿家人將第四台停掉，而持鐵鎚砸毀電視；去年年2月間，要求長子接送他返回住處，還恐嚇「不來就燒房子」，長子接他返家後，他就破壞長子的機車與門口盆栽；去年5月間，張酒後砸毀長子機車與門口監視器。

張長子受不了父親家暴行為，向台中地院聲請暫時保護令獲准，不過同年底，張長子擔心父親又據此為由滋事，今年1月間向法院聲請撤銷獲准。

張男得知後懷恨在心，今年2月15日下午1時許，王女與長子、次子因元宵節在市場擺攤後疲累，在住處2、3樓房間休息，張男不顧三人在房內休息，持打火機點燃客廳的紙袋、垃圾桶內衛生紙、鞋櫃塑膠袋與紙袋等物品縱火，還噴殺蟲劑助燃火勢，導致住處一樓火流延燒、冒出濃煙。

王女在二樓聽到一樓有燃燒聲響後，趕緊叫醒兩子，因一樓已被大火吞噬，王女與二子逃往三樓後，由鄰居家陽台逃生，才倖免於難。

警方得知是張男縱火後，在同日深夜11時許逮捕張，當時張還嗆「放第一次，會再放第二次」、「我兒子我想讓他死」、「沒燒成功也會去殺了妻子」等語，張被太平警分局依家暴公共危險罪移送法辦。

張男辯稱，當時是要自殺，服用了很多安眠藥，意識很模糊，沒有要殺人的意思，否認涉案。

檢方根據被害人、警員證詞、住處監視器、火災原因調查鑑定書等證據，認定當時張男精神狀況良好，未顯疲態，而且在警詢時，說話大聲具攻擊性，不採信張男辯詞，依家暴殺人未遂罪起訴。

台中市張姓男子涉嫌在今年2月間在住處縱火，不顧當時屋內妻兒3人，台中地檢署今偵結依家暴殺人未遂罪起訴。圖／本報資料照
台中市張姓男子涉嫌在今年2月間在住處縱火，不顧當時屋內妻兒3人，台中地檢署今偵結依家暴殺人未遂罪起訴。圖／本報資料照

家暴 元宵節 殺人

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