影／搶900萬開溜 摩鐵全裸泡澡「鬆一下」警上門

台中市林姓男子去年底欲購買泰達幣，遭松姓男子為首的強盜集團覬覦，當街搶走裝有900萬現金的行李箱後逃逸，警方24小時內就逮回5名涉案人，其中還有人才剛在新竹摩鐵全裸泡澡放鬆時，即遇到警上門。台中地檢署偵結，依強盜罪嫌起訴。

檢警調查，林姓男子在去年12月間欲購買虛擬貨幣泰達幣，而松姓男子（25歲）為首的強盜集團，則向仲介佯稱有泰達幣要出售，仲介找上林搓合交易，雙方約好在去年底以900萬元台幣的價格購買等值的泰達幣，林提領現金以行李箱裝入後，依約到場，未料卻在下車時，遭3名歹徒毆打後，強盜行李箱，開車逃逸。

警方以車追人，先在案發後5小時在基隆查獲涉案車輛，逮捕黃姓男子等3名歹徒，另外又在24小時內，查出李姓男子等2名共犯，藏身在新竹縣一家汽車旅館內，專案小組前往查緝時，李全裸在摩鐵浴缸內泡湯，不知警方已火速掌握身分，上門查緝。

專案小組再循線追查，發現案發時人在國外的松姓男子以遙控方式，聯絡人在台灣的余姓幹部等人犯下此案，檢警等到今年1月間，松欲返台過年時，收網抓人，全案查扣不法贓款60萬元，以及一輛市價約百萬的二手賓士C300轎車。

全案經警詢後移送台中地檢署偵辦，檢方認為松等涉嫌重大，有串滅證、逃亡之虞，都向法院聲押獲准，台中地檢署今偵結依強盜罪起訴松等7人。