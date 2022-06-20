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台南毒蟲違規遭警攔渾身抖 粉紅小夜燈藏毒曝光被送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

36歲周姓男子昨天中午12點多，騎機車行經台南市中西區環河街，因違規轉彎，未打方向燈為員警攔下盤檢，警方在他機車行李箱內發現藏放於小夜燈內的吸食器及安毒殘渣，警詢後依違反毒品危害條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，周姓男子原本準備到台南市市區遊街吃午餐，不料行經環河街口、尊王路口，因違規轉彎且未使用方向燈，為正執行「路口安全大執法」台南市警二分局中正所警員張瑞麟、陳宜珮攔下。

警員在核對周身分，周拿取證件時，見周神色慌張，僅一句「你手怎麼一直發抖，有無攜帶違禁物品等語」，更讓其六神無主、回話結結巴巴。後續員警在其攜行的一個粉紅小夜燈發現內藏有一坨衛生紙包覆可疑物品，經其打開赫然為毒品吸食器，內留殘渣物經毒品檢驗呈現第二級毒品安非他命反應。

據了解，周表示，這是他之前吸毒後放在機車上忘了收好。警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

台南市周姓男子將含有安毒殘渣吸食器放在粉紅色小夜燈內，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市周姓男子將含有安毒殘渣吸食器放在粉紅色小夜燈內，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市36歲周姓男子涉嫌持有少量安非他命，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市36歲周姓男子涉嫌持有少量安非他命，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 反毒

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