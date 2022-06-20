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桃園通緝犯「怕被關」變裝逃91小時 3友人協助藏匿被送辦
桃園警分局15日逮殺人未遂嫌犯陳男，他當晚在法院前脫逃，隔天變裝搭火車南下，歷經91小時終於在台南親戚家落網，辯稱是「怕被關」才落跑；警方目前將陳依脫逃罪帶回青溪所偵辦，稍後將移送新北地檢，過程中3友人疑協助脫逃，警方也正依藏匿人犯偵辦中。
青溪派出所本月15日巡邏盤查街頭聚眾情事，發現一名涉殺人未遂被通緝的陳姓少年（17歲），原本當晚8點將他解送歸案，但卻在新北地院門口停車時被對方脫逃，警方當晚立即組織專案小組追緝，隔天發現他乘火車南下，昨下午3時在台南親戚家逮到人。
據了解，陳男案件尚在偵查階段，並未起訴，但他疑不熟法律程序，再度被捕後辯稱是擔心被保護管束，「怕被關」，才鋌而走險，他目前人還在青溪派出所，警方稍後將依脫逃罪嫌移送新北地檢署。
警方調查，陳男15日脫逃後，先躲至友人家，隔天傍晚著不同衣服、背著行囊，由朋友載至桃園火車站，搭車18點多的班次南下，落腳台南東山區親戚家。
警方目前掌握3男友人協助陳男去搭火車，眾人到案均辯不知情，但因監視畫面有拍到1人陪陳男去搭車，警方目前仍依藏匿人犯罪嫌偵辦中。
陳男到台南投靠許久未碰面親戚，但陳疑未透露原因，該男子稱不知情，警方初步排除他涉案，但後續仍待調查釐清。
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