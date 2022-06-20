快訊

蘋果iPhone小心了！這國家也跟隨歐盟喊「統一裝置使用充電器」

政策空轉、壓力倍增 108課綱三年陷五大困境

台積電500元保衛戰能抄底？富邦金見5字頭 美股崩盤秀剛開始？

桃園落跑通緝犯亡命91小時 專案小組台南逮人將究責

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園警分局青溪派出所15日解送通緝犯，卻讓涉殺人未遂少年自警車脫逃，警方原鎖定他在三峽、鶯歌一帶活動，但經持續追查，發現他16日乘坐火車南下，借住台南親友家3天，專案小組昨晚南下，經過91小時成功逮回，將追究協助藏匿刑責。

青溪派出所本月15日巡邏盤查街頭聚眾情事，發現一名涉殺人未遂被通緝的陳姓少年（17歲），原本當晚8點將他解送歸案，但卻在新北地院門口停車時被對方脫逃，警方當晚立即組織專案小組，搜查他行蹤。

警方循線追查，發現陳男在平時活動的三峽、鶯歌一帶出沒，但隨後發現他於16日18時許坐火車南下投靠親友，經協請鐵路警察局高雄分局及台南市警局新營分局查閱嫌犯逃逸軌跡後，昨派3車5人南下，同天下午3時在台南市東山區親友家找到人，並將睡夢中的陳嫌緝捕到案。

桃園分局表示，本案將依法偵處，並將究查嫌犯友人協助藏匿的刑責；對於發生押解人犯脫逃事件，已加強檢討策進，員警相關疏失責任也將依法追究，本案將列為案例教育，精進相關戒護人犯措施。

桃園落跑通緝犯亡命91小時 專案小組在台南逮人將究責
桃園落跑通緝犯亡命91小時 專案小組在台南逮人將究責
17歲陳男涉殺人未遂遭通緝，15日傍晚自警車脫逃，桃園警方昨下午在台南親友家逮人，將追究藏匿刑責。記者楊湛華／翻攝
17歲陳男涉殺人未遂遭通緝，15日傍晚自警車脫逃，桃園警方昨下午在台南親友家逮人，將追究藏匿刑責。記者楊湛華／翻攝

台南 桃園 通緝

延伸閱讀

徵召林智堅參選桃園市長 民進黨議會黨團力挺

桃園熱氣球嘉年華幫5歲腦癌女童 升空繫留圓夢

影／民進黨徵召林智堅選桃園 賴香伶批：為他量身訂造新位

桃園確診+4093 衛生局呼籲長者踴躍施打第4劑

相關新聞

宜蘭伯朗大道旁隨機割脖 抓到嫌犯

宜蘭縣蘇澳鎮與冬山鄉交界的伯朗大道附近，前晚驚傳二名男子遭機車騎士持刀隨機割脖，二案前後相隔約廿分鐘，都被劃傷後頸部，其...

青埔雙屍案第2嫌泰國落網 辯為40萬受雇還有1人在逃

桃園青埔雙屍三命案，繼主嫌王大賢17日投案後，另一嫌塔納瓦今下午在泰國東北部落網，他辯稱主嫌王男以50萬泰銖、折合台幣約...

桃園落跑通緝犯亡命91小時 專案小組台南逮人將究責

桃園警分局青溪派出所15日解送通緝犯，卻讓涉殺人未遂少年自警車脫逃，警方原鎖定他在三峽、鶯歌一帶活動，但經持續追查，發現...

雙屍3死案 2共犯也出境

桃園青埔雙屍三命案，主嫌王大賢在泰國投案，泰國警方稱還有二名嫌犯，桃園地檢署昨指出，命案現場勘查跡證是一人犯案，但事後王...

少年夥友毆人討債 丟包出人命

十七歲張姓少年不滿林姓男子欠七萬元不還，前天夥同陳姓友人持棍棒痛毆林，不料下手太重將人打昏，開車送到醫院急診室丟包後逃逸...

移工賣毒擄人勒贖3.6億越南盾 新北專勤隊1天救出人質

越南籍失聯移工阿海（化名）在台灣賣毒品安非他命給同鄉，不滿買家阿松（化名）積欠4000元債款，夥同3名友人持棍棒，至他家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。