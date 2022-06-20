桃園落跑通緝犯亡命91小時 專案小組台南逮人將究責

桃園警分局青溪派出所15日解送通緝犯，卻讓涉殺人未遂少年自警車脫逃，警方原鎖定他在三峽、鶯歌一帶活動，但經持續追查，發現他16日乘坐火車南下，借住台南親友家3天，專案小組昨晚南下，經過91小時成功逮回，將追究協助藏匿刑責。

青溪派出所本月15日巡邏盤查街頭聚眾情事，發現一名涉殺人未遂被通緝的陳姓少年（17歲），原本當晚8點將他解送歸案，但卻在新北地院門口停車時被對方脫逃，警方當晚立即組織專案小組，搜查他行蹤。

警方循線追查，發現陳男在平時活動的三峽、鶯歌一帶出沒，但隨後發現他於16日18時許坐火車南下投靠親友，經協請鐵路警察局高雄分局及台南市警局新營分局查閱嫌犯逃逸軌跡後，昨派3車5人南下，同天下午3時在台南市東山區親友家找到人，並將睡夢中的陳嫌緝捕到案。